Mërkuri Retrogradë tek Dashi: Ja shenja që do të kenë ribashkime me ish-in

Është një sekret i përbashkët që kursi retrograd i Mërkurit sjell gjithashtu rilidhje dashurore. Çështjet e pazgjidhura nga e kaluara do të mbyllen dhe ato marrëdhënie që meritojnë një shans të dytë do ta kenë atë.

Sado e pabesueshme dhe e vështirë të duket, universi do të krijojë kushtet, rastësitë dhe rrethanat ideale për të qenë sërish bashkë me gjysmën tjetër, ata që u penduan për një ndarje dhe kuptuan gabimet e tyre ose thjesht se kishin gjetur dashurinë e jetës dhe e humbën padrejtësisht. Lajmëtari i perëndive do të lëvizë në mënyrë retrogradë nga data 3 deri në 26 prill në shenjën e Dashit. Si gjithmonë ka nga ata që janë veçanërisht të favorizuar dhe mund ta marrin si të mirëqenë se do të bëjnë një fillim “të freskët” me ish-in e tyre.

Më me fat nga të gjithë do të jenë Dashi dhe Peshorja e lindur rreth 17 Prill dhe 20 Tetor respektivisht, si dhe Virgjëreshat dhe Peshqit me ditëlindje më 25 gusht dhe 22 shkurt. Të njëjtat shanse ndajnë edhe ata që kanë një Hënë ngjitëse, Venus ose në majë të shtëpisë së tyre të 5-të në shkallën e 27-të të Dashit / Peshores ose në shkallën e 3- të të Virgjëreshës / Peshqve. Pak më pas janë Shigjetarët e lindur më 20 dhjetor dhe Virgjëreshat e lindura më 21 shtator. E njëjta gjë vlen edhe për ata që kanë një Hënë ngjitëse, Venus ose majë të shtëpisë së tyre të 5-të në shkallën e 27- të të shenjave të mësipërme.

Bonus shtesë për Dashin dhe Peshoren me ditëlindje përkatësisht në 7 Prill dhe 10 Tetor dhe për Virgjëreshat dhe Shigjetarët e lindur më 10 shtator dhe 9 dhjetor ose ata me shtëpinë e 17- të të shenjave të mësipërme Ashendenti, Hëna e lindjes, Venusi ose Virgjëresha e shtëpisë së tyre të 5-të.