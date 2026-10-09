Menstruacione dy herë në muaj: Shkaqet dhe rastet kur nevojitet mjeku

Një cikël menstrual që shfaqet dy herë gjatë të njëjtit muaj nuk nënkupton gjithmonë një problem shëndetësor. Megjithatë, nëse kjo gjë përsëritet, gjakderdhja mund të lidhet me një çrregullim që kërkon vlerësim mjekësor.
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Kohëzgjatja e ciklit mund të ndryshojë nga një muaj në tjetrin. Për disa gra, cikli është natyrshëm më i shkurtër, ndërsa te të tjera ritmi ndikohet nga hormonet, stresi, mosha ose gjendja e përgjithshme shëndetësore.
Një shpjegim i mundshëm është shkurtimi i përkohshëm i ciklit. Nëse menstruacionet ndodhin dy herë vetëm në një rast dhe më pas rikthehen në ritmin e zakonshëm, zakonisht nuk ka arsye për alarm.
Te vajzat që sapo kanë nisur menstruacionet, parregullsitë janë të zakonshme. Gjatë pubertetit, sistemi hormonal nuk është stabilizuar ende plotësisht, ndaj cikli mund të jetë njëherë më i shkurtër dhe njëherë më i gjatë. Si pasojë, menstruacionet mund të shfaqen dy herë brenda një muaji.
Një tjetër shkak mund të jetë endometrioza. Kjo gjendje shfaqet kur ind i ngjashëm me shtresën e brendshme të mitrës rritet jashtë saj. Endometrioza mund të sjellë dhimbje në pjesën e poshtme të barkut dhe në legen, menstruacione të dhimbshme, dhimbje gjatë marrëdhënieve seksuale dhe gjakderdhje të çrregullta. Në raste të caktuara, gjakderdhja jashtë periudhës së zakonshme mund të ngatërrohet me një menstruacion të dytë.
Edhe perimenopauza, pra periudha para menopauzës, shoqërohet me luhatje të rëndësishme hormonale. Në këtë fazë, ciklet mund të shkurtohen ose të zgjaten; menstruacionet mund të vijnë më shpesh, por edhe të mungojnë për disa muaj, ndërsa sasia e gjakderdhjes mund të ndryshojë.
Te disa gra, këto ndryshime nisin disa vite përpara menopauzës. Menopauza konsiderohet e arritur pasi kanë kaluar 12 muaj radhazi pa menstruacione.
Parregullsia e ciklit mund të lidhet edhe me funksionimin e gjëndrës tiroide, e cila ndikon në procese të shumta të trupit, përfshirë sistemin riprodhues. Si hipotiroidizmi, që nënkupton prodhim të pamjaftueshëm të hormoneve të tiroides, ashtu edhe hipertiroidizmi, kur këto hormone prodhohen me tepricë, mund të ndryshojnë ritmin menstrual.
Hipotiroidizmi mund të shoqërohet me lodhje, ndjeshmëri ndaj të ftohtit, kapsllëk, shtim në peshë dhe menstruacione më të bollshme. Ndërkohë, hipertiroidizmi mund të shkaktojë ndjeshmëri ndaj nxehtësisë, rrahje të shpejta të zemrës, nervozizëm, vështirësi me gjumin, jashtëqitje më të shpeshta dhe humbje në peshë.
Miomat e mitrës janë formacione beninje që krijohen në mitër dhe, zakonisht, nuk janë kancerogjene. Pavarësisht kësaj, ato mund të shkaktojnë menstruacione të rënda ose të zgjatura, gjakderdhje mes cikleve, presion në zonën e legenit, urinim të shpeshtë, dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës dhe dhimbje gjatë marrëdhënieve seksuale.
Në rast dyshimi për mioma, mjeku mund të kërkojë një ekzaminim gjinekologjik dhe një ultrazë.
Një rast i vetëm menstruacionesh dy herë brenda muajit nuk do të thotë domosdoshmërisht se ekziston një problem shëndetësor. Megjithatë, duhet të kërkoni këshillën e gjinekologut nëse kjo gjakderdhje përsëritet, është shumë e bollshme, zgjat më tepër se zakonisht ose shoqërohet me dhimbje të forta.