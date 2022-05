Mendoni nëse duhet të qëndroni me të: 3 shenja të qarta që partneri juaj nuk ju respekton mjaftueshëm

Pavarësisht nëse është miqësi, familje apo një lidhje dashurie, respekti është baza e çdo marrëdhënieje ndërpersonale.

Shumë do të thonë se dashuria është e nevojshme për një marrëdhënie të lumtur dhe të suksesshme, por respekti nuk është më pak i rëndësishëm.

Është e nevojshme që partneri të tregojë respekt për ju, në mënyrë që të thoni me siguri se ai kujdeset për ju dhe marrëdhënien tuaj.

Mosrespektimi është në fakt shumë i lehtë për t’u dalluar. Nëse ndodh, ndodh çdo ditë dhe mund ta ndjeni lehtësisht, edhe pse mund të mos e njihni, shkruan alebeu.com.

Mosrespektimi nga ana e partnerit duhet të hapë pyetjen nëse ia vlen të qëndroni në një lidhje me të dhe këto tre situata duhet t’ju bëjnë patjetër të pyesni veten.

1. Vetëm ju hiqni dorë

Partneri dhe koha që kaloni me të janë prioritetet tuaja dhe jeni gati të hiqni dorë nga të gjitha planet, hobi dhe gjërat që doni, në mënyrë që ai të jetë i kënaqur. Ju jeni në gjendje të hiqni qafe miqtë që nuk ju pëlqejnë, ndërsa ai mund të kalojë orë të tëra me miqtë e tij pa ju ftuar.

Më e keqja, ai kërkon të gjitha nga ju, ndërsa do të bëjë një dramë të vërtetë nëse i kërkoni diçka të ngjashme.

2. Ai ju kritikon para të tjerëve

Kushdo që ju do vërtet do t’ju tregojë në sytë e tij gjithçka që ka dhe çfarë mendon. Nëse bëni një gabim, nuk dukeni bukur ose nuk silleni siç duhet, personi që kujdeset për ju do t’ju tregojë gjithmonë. Megjithatë, ka një kohë, mënyrë dhe vend të duhur për të gjithë.

Nëse partneri juaj e bën këtë para të gjithëve, është e qartë se ai dëshiron t’ju poshtërojë para të tjerëve dhe t’ju bëjë të ndiheni të turpëruar dhe fajtor. Pyete atë nëse nuk është më i zhytur në lidhje dhe nëse është i shurdhër ndaj kërkesës suaj, mund të jetë koha për të ndaluar.

Sa herë që i kërkoni diçka, ai nuk ka kohë ose e harron atë. Kjo tregon qartë se ai nuk kujdeset për detyrimet tuaja dhe se mendon vetëm për veten e tij.

A ju meriton një person i tillë?