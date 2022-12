“Memet” janë qesharake dhe zbavitëse? Ekspertët trondisin: Si ndikojnë ato në shëndetin mendor

Memet janë qesharake dhe të ngjashme dhe mund t’ju ngrenë humorin në një çast. Por a ka ndonjë përfitim për shëndetin mendor nga memet?

A mund të ndihmojnë memet për të përmirësuar mirëqenien tonë mendore? A mund të na ndihmojnë të përballojmë sëmundjet mendore si depresioni? Studiuesit kanë zbuluar se memet rreth depresionit ose çështjeve të shëndetit mendor mund të jenë të dobishme për njerëzit që vuajnë nga depresioni. Në fakt, memet madje mund të përhapin ndërgjegjësimin për shëndetin mendor.

Shëndeti mendor dhe memet në internet

A e dini se nëse kërkoni në Google për “meme depresioni ” do të gjeni mbi 350,000,000 rezultate. Ndërsa shumica e memeve janë qesharake dhe zbavitëse, memet që lidhen me shëndetin mendor, si ai për depresionin, vetminë dhe vetëvrasjen mund të jenë plotësisht shqetësuese dhe të dëmshme për shumicën. Megjithatë, studiuesit kanë vërejtur se memet e depresionit në fakt mund të jenë të dobishme për njerëzit që përjetojnë depresion.

Shikimi i memeve për sëmundjen e tyre mendore jo vetëm që mund t’i bëjë ata të qeshin, por gjithashtu mund t’i ndihmojë ata të shprehin emocionet e tyre të vështira dhe mendimet ndërhyrëse dhe të përhapin ndërgjegjësimin për shëndetin mendor.

Studimet sugjerojnë se njerëzit me depresion mund të përdorin meme të tilla si një mekanizëm efektiv përballues. Dhe kjo është një nga përfitimet më mbresëlënëse të memeve. Në përgjithësi, memet e depresionit shpërndahen gjerësisht pasi njerëzit me depresion mendojnë se këto meme i ndihmojnë ata të shprehin emocionet e tyre negative dhe që janë të vështira për t’u shprehur me fjalë. Megjithatë, këto meme të depresionit mund të kërkojnë vëmendje të veçantë dhe duhet të ndërveprohen me kujdes.

Pavarësisht, këto meme janë padyshim humoristike dhe mund t’i bëjnë njerëzit me gjendje mendore të qeshin, edhe pse vetë memet mund të jenë negative ose të errëta. Sipas një studimi të vitit 2022, “Memet humoristike të depresionit mund të jenë të dobishme për individët në rast se përdoren strategji adaptive të rregullimit të emocioneve.”

Studiuesit nga një studim i vitit 2020 zbuluan gjithashtu se perceptimi i lidhjes, humorit, aftësisë së përbashkët dhe përmirësimit të disponimit të memeve të tilla të depresionit janë zakonisht ” të gjitha më të mëdha në mesin e individëve me simptoma të depresionit “.Autorja, terapisti dhe edukatorja Shainna Ali Ph.D., LMHC, NCC beson se memet mund të përdoren si një ” burim ” në terapi dhe këshillim pasi mund të ndihmojnë pacientin të shpjegojë më mirë veten dhe terapistin për të kuptuar më mirë përvojën e pacientit.

“Pasi e solla këtë me kolegët dhe individët që janë në këshillim, fillova të vërej se memet mund të kenë më shumë vlerë të shëndetit mendor sesa ne mendojmë,” përfundoi ajo.