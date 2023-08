Mediat e raportuan të vdekur, reagon influencierja: Jam gjallë!

Reperja dhe influencuesja e mediave sociale Lil Tay është gjallë. Ajo ka dhënë një intervistë për TMZ ku tregon se nuk është dëmtuar fizikisht dhe vëllai i saj gjithashtu është mirë.

Ajo ka treguar se profilet e saj në mediat sociale janë ‘hackuar’ nga një palë e tretë që ajo refuzoi të zbulonte. Pas shumë hetimeve dhe përpjekjeve nga vetë Tay për të rikthyer llogarinë e saj në Instagram, ajo falënderoi ‘Metën’ që e ndihmoi për këtë.

“Dua të bëj të qartë se unë dhe vëllai im jemi të sigurt dhe të gjallë, por jam plotësisht e thyer në zemër dhe po përpiqem të gjej fjalët e duhura për të thënë. Kanë qenë një 24 orë shumë traumatizuese. Gjithë ditën dje, Unë u bombardova me telefonata të pafundme zemërthyese dhe me lot nga njerëzit e dashur gjatë gjithë kohës duke u përpjekur të zgjidhja këtë rrëmujë. Llogaria ime në Instagram u komprometua nga një palë e tretë dhe përdorej për të përhapur dezinformata dhe thashetheme rrëqethëse në lidhje me mua, deri në atë pikë sa edhe emri im ishte gabim. Emri im ligjor është Tay Tian, ​​jo Claire Hope.“

Arsyeja pse Lil Tay nuk zbuloi se kush i vodhi llogaritë e saj në rrjetet sociale mund të lidhet me betejën ligjore që ajo dhe vëllai i saj janë përfshirë aktualisht me prindërit e tyre. Ka pasur konfirmime të shumta se babai biologjik i Lil Tay ka qenë abuzues ndaj të dyve dhe të dy prindërit e tyre nuk duan që fëmijët e tyre të jenë në internet.