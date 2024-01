Më të paguarat dhe nuk kërkojnë diplomë, 10 punët që duhet të synoni këtë vit

Përfaqësuesi i mbështetjes së klientit

Shumë profesionistë të mbështetjes së klientit mund të fitojnë një pagë midis 52,200 dhe 71,700 dollarë, duke e bërë atë punën e 10-të më të paguar në listë. Valents AI arriti në këto nivele pagash duke “studuar diapazonin e pagave nga Indeed dhe ZipRecruiter”.

Grafik dizanjer

Nëse keni talent artistik dhe aftësi teknike, mund të keni një të ardhme premtuese si Grafik Dizanj. Ky pozicion u rendit i nënti në listë, duke fituar mesatarisht 58,130 dollarë deri në 97,850 dollarë, sipas të dhënave. Është gjithashtu një fushë që është shumë e kërkuar: Kishte 1,860 pozicione të disponueshme për dizajnerët grafikë në Indeed.

Planifikues eventesh

Planifikuesit e eventeve ëndërrojnë dhe sjellin në jetë përvoja të paharrueshme për klientët dhe mysafirët e tyre. Ky është një rol krijues që shumë njerëzve u duket veçanërisht i përmbushur. Duke hyrë në gamën e pagave me gjashtë shifra. Planifikuesit e eventeve mund të fitojnë midis 60,759 dhe 101,000 dollarë, tregojnë të dhënat. Kishte 443 postime pune për planifikimin e ngjarjeve në Indeed që nuk kërkonin një diplomë kolegji.

Ndikues i mediave sociale (Influencer)

Të bëhesh një ndikues i mediave sociale mund të jetë një lëvizje fitimprurëse në karrierë – të dhënat tregojnë se ndikuesit kanë një potencial fitimi prej 65,098 dollarë deri në 104,100 dollarë, duke e pozicionuar atë në vendin e shtatë në listë. Megjithatë, vlen të përmendet se shumë njerëz që përpiqen t’ia dalin në këtë fushë kanë punë të tjera për të ndihmuar në përballimin – veçanërisht kur mësojnë fillimisht të fitojnë para nga ndjekësit e tyre.

Menaxher i mediave sociale

Në vend që ta cilësoni veten si një ndikues, të jesh menaxher i mediave sociale do të thotë të vendosësh dhe të promovosh praninë e një marke në internet. Duke kërkuar një pozicion të postuar përmes një kompanie, ju mund të hiqni rrezikun financiar të ndikimit ndërkohë që bëni ende punë të ngjashme dhe përdorni aftësi të ngjashme. Të renditur në vendin e gjashtë në listë, menaxherët e mediave sociale kishin një potencial fitimi midis 64,370 dhe 113,000 dollarë, me 767 lista pune që nuk kërkonin një diplomë kolegji.

Asistent virtual

Puna e një asistenti virtual mund të ndryshojë në një moment – një minutë jeni duke bërë detyra kontabiliteti, duke koordinuar një dërgesë të rëndësishme ose duke rregulluar udhëtimin, dhe në momentin tjetër jeni duke shkruar një postim në blog ose duke promovuar një ngjarje në mediat sociale. Për problemet tuaja, mund të prisni të fitoni midis 74,660 dollarë dhe 123,180 dollarë – për të mos përmendur përfitimin kryesor të punës nga distanca.

Krijuesi i përmbajtjes

Tjetra në listë është roli i krijuesit të përmbajtjes. Për të fituar para në këtë rol, do t’ju duhet të angazhoni një audiencë në internet me përmbajtje edukative ose argëtuese. Të dhënat tregojnë se krijuesit e përmbajtjes mund të fitojnë midis 115,730 dhe 128,500 dollarë dhe se aktualisht ka 787 vende pune në Indeed për këtë pozicion.

Specialist i marketingut të filialeve (Affiliate)

Fusha e marketingut të filialeve ka ekzistuar që nga fundi i viteve ’80, por është hequr me rritjen e mediave sociale. Të dhënat tregojnë se ky rol është puna e tretë më e paguar në mesin e njerëzve pa diplomë kolegji, me të ardhura të mundshme që variojnë nga 72,620 deri në 142,450 dollarë. Thjesht rritni platformën tuaj, lidheni me markat që jeni të gatshëm të promovoni dhe fitoni një komision për çdo blerje që ju kërkoni.

Shkrimtar i pavarur (Freelance)

Shkrimi i pavarur është një punë tërheqëse që ofron fleksibilitet, opsione pune në distancë, shprehje kreative dhe—e keni menduar—potencial të lartë fitimi. Të dhënat tregojnë se shkrimtarët e pavarur me kohë të plotë bëjnë një pagë mesatare midis 60,990 dhe 156,000 dollarë, duke e zbritur atë të dytën në listë, me mbi 900 mundësi pune të listuara në Indeed.

Transmetues i lojës (Game streamer)

Marrja e vendit numër një në listën e punëve me fitime të larta që nuk kërkojnë një diplomë kolegji është roli i transmetimit të lojërave. Duke luajtur dhe transmetuar drejtpërdrejt lojërat tuaja të preferuara në internet, rezulton se mund të fitoni midis 136,470 dhe 170,000 dollarë në vit përmes donacioneve, marrëveshjeve të markave, shitjeve të mallrave dhe më shumë.