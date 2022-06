“Mbretëreshë e Kopshteve”, lulja që sjell fat po edhe shëron këto sëmundje, nuk duhet të mungojë në shtëpinë tuaj

Njëra ndër lulet më të qëndrueshme është Barbaroza. Ekspertët kanë konstatuar që nëse keni së paku një të tillë në shtëpi, ndihmon te pagjumësia dhe dhembja e kokës.

Çdo fletë ka simbolikën e vet, ndërkaq simbolika e barbarozës është që sjell fat. Lulet më të popullarizuara janë shumë të qëndrueshme dhe të lehta për mirëmbajtje, mirëpo për të zbukuruar me lulet e saj të bujshme ballkonin nga pranvera deri në vjeshtë, në fillim të sezonit duhet t’u kushtoni më shumë kujdes.

Barbaroza është bimë barishtore shumëvjeçare me erë të mirë, me gjethe si pëllëmbë e me push, me lule të vogla ngjyrë trëndafili, me gjatësi deri 50 cm. Gjenden mbi 400 lloje të barbarozës.

Lulja e saj është me ngjyra të ndryshme sipas llojit. Kultivohet nëpër kopshte si lule zbukuruese dhe aromatike; është shpallur si “Mbretëreshë e Kopshteve”.

Origjina e barbarozës është Afrika e Jugut; është përdorur në mjekësinë tradicionale për shërimin e plagëve, sëmundjet virale, infeksionet e fytit.

Nëse dëshironi ta ruani edhe më tej, vendoseni në një vend të sigurt në temperaturë të ulët.