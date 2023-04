Mbaron Mërkuri në retrogradë, por muaji Maj do të jetë “ferri” i kësaj shenje Horoskopi

Më 14 maj, Merkurit retrograde i vjen fundi, duke lejuar që mendimet, bisedat dhe grindjet tona të ecin shumë më mirë. Por 1 – 31 maj 2023 është një muaj i vështirë për këtë shenjë të zodiakut në astrologji. Ka disa pengesa në rrugë që do të vijnë gjatë majit 2023 dhe Akrepi, do të arrijë përjetojë më të keqen.

Akrepi

Jupiteri në Pluton do t’ju bëjë të mendoni më të keqen për veten tuaj, pasi ju duket se keni gërmuar një plagë të vjetër dhe tani gjithçka që mund të mendoni është se si e keni krijuar atë, si e bëtë këtë gjë të tmerrshme dhe si duhet ta paguani gabimin tuaj.

Zakonisht nuk ju pëlqen të fajësoni veten për asgjë, por ndjenja e fajit duket se do të pushtojë gjatë dy javëve të para të majit. Rezultati është se ai shpërndahet pas një kohe, veçanërisht kur Mërkuri shkon drejtpërdrejt në datën 14.

Nga ngjarjet veçanërisht shqetësuese, hëna e re në Dem do të merret personalisht me ju dhe mund të jeni aq të zhgënjyer me veten sa të ndjeni se nuk meritoni të ëndërroni.

Do të vetësabotoheni gjatë gjithë muajit dhe do të anashkaloni mundësi të mëdha për t’u shëruar.

Ndaloni, merrni frymë dhe kuptoni se po e bëni veten një monstër kur nuk jeni një gjë e tillë. Mos e përul veten, Akrep.