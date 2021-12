Mbajeni mend: Ky është trendi që do të bëjë namin në 2022 (FOTO LAJM)

Është pothuajse koha për të filluar me entuziazëm vitin e ri, dhe bashkë me të vjen një mori tendencash të reja të modës për t’u përzier me veshjet tona ekzistuese. Por ka një tendencë në veçanti që stilistët kanë parashikuar se do të jetë më e popullarizuara: kombinimet me ngjyra të theksuara.

Po, të ndritshme, të ndezura dhe që janë të dukshme nga shumë kilometra larg!

Sipas platformës globale të blerjeve Lyst, kërkimet për nuanca të ndezura si roza, e verdha, portokallia dhe jeshilja, si dhe terma si “ngjyra” dhe “ylber” janë rritur vazhdimisht ndërsa po shkojmë drejt vitit të ri.

Hidhini një sy kombinimeve që mund të shihni ose edhe t’i bëni vet këtë vit që po vjen: