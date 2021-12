Lloji i kafesë që pini tregon edhe tipin tuaj

E kush është ai person që sapo zgjohet në mëngjes nuk e dëshirojnë aromën e një filxhane kafeje?! Ëshët e vetmja mënyrë për tu zgjuar me energji dhe mos të jeni mëpërgjumësh. Por çfarë tregon kjo për personalitetin tuaj?!

-Kafe e shkurtër ose e zezë: Për shumë njerëz, ky nuk është një opsion për disa njerëz për shkak të shijes së hidhur që kjo kafe ka. Por ka edhe shumë të tjerë që mund të pinë vetëm këtë lloj kafeje! Sipas një studimi këta persona priren të jenë më anti-social, narçizist, dhe, herë pas here, edhe me probleme psikologjike. Mos u trembni sepse nuk ështëethënë që të keni patjetër këto probleme por thjesht nuk jeni personi më i dashur dhe i shoqërueshëm që ekziston!

-Kafe Ekspres: Tani, nëse kafja e zezë është e hidhur, ekspreso shumëfishon shijen e kafesë. Vetëm një gllënjkë e vogël e ekspresit mund të jetë shumë e hidhur dhe shumë intensive. Po ashtu, personi që pi atë mund të ketë gjithashtu një personalitet mjaft intensive dhe të guximshme.

-Kafe me qumësht: Shijet tuaja janë aq të moderuara sa personaliteti juaj. Ju shijoni anën e ëmbël të jetës dhe anën e hidhur të përzier në mënyrë të barabartë së bashku. Ju keni të ngjarë të keni një personalitet të balancuar.

-Dekafeinato: Nëse kafeja juaj e preferuar është dekafeinato, ju dëshironi shijen, por nuk doni efektet e saj. Në thelb, ju jeni tipi i personit që i pëlqen të ketë gjithçka nën kontroll.