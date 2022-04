Lindin të tillë, si ta kuptoni që fëmija juaj është introvert

Hezitues/e, i/e rezervuar, i/e qete, preferon qendrimin vetem ne dhome, i/e heshtur shumicen e kohes, ka imagjinate te zhvilluar, luan vetem, vigjilent, ka shoqeri te mire dhe te selektuar me kujdes; keto jane vetem disa nga shenjat te femijeve introvert, dhe nje gje eshte e sigurt, nuk ka asgje problem tek ta.

Femijet introvert lindin ne kete menyre, dhe temperamenti i tyre percaktohet biologjikisht. Nje studim i publikuar ne Gazeten e Neuroshkencave, ka gjetur se introvertet kane materien gri ne korteksin prefrontal me te madh dhe me te trashe, zone e trurit qe lidhet me te menduarin abstrakt dhe vendimmarrjen.

Disa nga lideret me me fame, si: Bill Gates, J.K. Rowling, Abraham Lincoln, Mother Teresa, Mahatma Gandhi, Emma Watson kane qene introvert ne femijerine e tyre.

Femiju juaj introvert nuk merre energji nga njerezit e tjere, por “mbushet” energji nga qendrimi vetem.

Nje introverzion i shprehur tek femijet mund te behet strategji e tyre, duke plotesuar kualitetet e nevojshme qe t’ia dalin mbane vetem.

Introvertet nuk jane njejte si te qenurit i/ turpshem. Nje femije i turpshem ka frike se do jete i gjykuar ne situata sociale, nje introvert thjesht preferon qendrimin vetem.

HAPI I PARE, per prinderit, eshte qe te kuptojne se nuk eshte faze dhe as mangesi e karakterit, thjesht rikuperojne energjite jo nga socializimi por nga qendrimi vetem, dhe nese jeni ekstroverte kjo mund te jete realitet i pakuptueshem per juve.

– Tentoni mos te insistoni per njohjen e njerezve dhe perfshirjen e tyre ne situata sociale pa aprovimin e tyre.

– Ndihmoni t’i kultivojne pasionet qe kane.

– Mos labelizoni para tij.

– Njoftone me njerez dhe situata ne menyre graduale.

– Urone me fjale per rreziqet qe mund te ndermarr, si psh; te folurit me shok te rinj, qendrimi me i gjate me njerez etj.

– Kujtojani qe eshte i/e lire te pushoje nga qendrimet e gjata me njerez per ty mbushur me energjite e tij/saj, dhe qe nuk ka asnje problem rreth qeshtjes.

– Festoni temperamentin e lindur te femijut, introvertet jane zakonisht, shume te sjellshem, te miremenduar, te fokusuar, dhe rriten si adult shume te suksesshem.