Lëvizjet e planetëve i japin këtyre 3 shenjave një tetor të mrekullueshëm

Pak ditë më parë mirëpritëm muajin e dytë të vjeshtës dhe bashkë me të një qetësi, pasi Mërkuri u kthye në një kurs të drejtë. Me kalimin e kohës do të ndjeni se gjithçka bëhet më e lehtë. Megjithatë, Hëna e Plotë e datës 9 Tetor e drejton vëmendjen tonë tek marrëdhëniet personale, ndërsa Dielli duke kaluar në shenjën e Akrepit në datën 23 të muajit, së bashku me Eklipsin Diellor të 25 Tetorit, do të sjellë ndryshime në planin psikologjik.

Lëvizjet e planetëve, pra, do të jenë intensive këtë muaj dhe do të ndikojnë pozitivisht në tre shenjat e mëposhtme:

Binjakët

Kjo është një nga momentet më emocionuese për ju. Dielli dhe Venusi sjellin gëzim dhe romancë në shtëpinë tuaj të pestë të argëtimit dhe kënaqësisë. Tani është mundësia për më shumë takime ose më shumë romancë dhe për të bërë të gjitha gjërat që ju bëjnë të ndiheni të gjallë.

Nga data 10 deri më 29 tetor, Mërkuri (planeti juaj në pushtet) do të zhvendoset gjithashtu në shtëpinë tuaj të pestë dhe një shpërthim kreativiteti do t’ju përfshijë. Sidoqoftë, mbani mend se një ndjenjë zhgënjimi mund t’ju pushtojë, sepse Marsi po kalon sërish në shenjën tuaj.

Do të detyroheni të rimendoni mënyrën se si shkoni për qëllimet tuaja dhe se si zgjidhni të trajtoni refuzimin dhe dështimin. Mënyra se si zgjidhni të lëvizni dhe të veproni varet tërësisht nga ju.

Peshorja

Gëzojeni ditëlindjen tuaj si asgjë tjetër. Vetëbesimi juaj është i lartë dhe me planetin tuaj në pushtet, Venusin, në shtëpinë tuaj të parë (të kujdesit për veten), ju ndiheni më mirë se kurrë. Ju pëlqen të jeni në qendër të vëmendjes. Përgatituni për dashuri dhe zhvillime të papritura në marrëdhëniet tuaja.

Mund të keni përjetuar disa keqkuptime gjatë muajit të kaluar, por tani mund të prisni disa momente komunikimi të pastra dhe të qarta. Ju do të jeni në gjendje të jeni më të dhembshur ndaj të tjerëve, sepse tani e kuptoni se nuk ka rëndësi se çfarë thuhet për ju dhe do të përqafoni veten.

Akrepi

Nëse në gjysmën e parë të muajit ndiheni të lodhur dhe të dekurajuar, ka kuptim, pasi Dielli dhe Venusi kalojnë në shtëpinë tuaj të 12-të të vetmisë dhe shpirtërore. Ndoshta në këtë kohë po e shijoni më shumë vetminë tuaj sepse kjo është ajo që nevojitet.

Ju përpunoni ndjenjat dhe mendimet tuaja dhe krijoni vend për paqe dhe falje. Megjithatë, sapo të vijë ditëlindja juaj, gjithçka ndryshon. Shkëlqimi, magjepsja dhe besimi ju kujtojnë t’i jepni më shumë rëndësi vetes. Menaxhoni siç duhet këtë “fuqi”, sepse nga 29 tetori Marsi kthehet në retrogradë dhe ka gjasa të ndikojë në psikologjinë tuaj.