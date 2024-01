Letra e një nëne: Vajza dhe 6 fëmijët e saj jetonin në shtëpinë time. Më erdhi në majë të hundës, derisa e përzura!

Një marrëdhënie nënë-bijë ndonjëherë mund të jetë një komplot për një film të vërtetë dramatik. Një gjë e tillë ka ndodhur me një përdoruese të aplikacionit Reddit, e cila ka folur për marrëdhënien e saj me të bijën, të cilën bashkë me nipërit dhe mbesat i priti në shtëpinë e saj.

Por ky hap solli si rezultat një katastrofë të madhe familjare, e cila mund të lëndojë shumë njerëz, përfshirë edhe fëmijët e pafajshëm. Gruaja e dëshpëruar tani po përpiqet të zgjidhë një dilemë të pakëndshme.

Historia

Një nënë i është drejtuar platformës Reddit për të kërkuar një këshillë në lidhje me situatën e saj shumë të komplikuar me vajzën e saj. Gruaja, 45 vjeçe, se ka një vajzë, 27 vjeç dhe gjashtë nipër e mbesa. Vajza dhe nipërit e saj jetojnë me të dhe gruaja nuk pret që vajza e saj të paguajë qira.

Gruaja shtoi se të gjithë fëmijët e vajzës së saj kanë tre baballarë të ndryshëm, njëri prej baballarëve është i fejuari i aktual i të bijës i cili jeton në shtëpi së bashku me vajzën dhe fëmijët gjithashtu.

Prindërit strehuan vajzën e tyre së bashku me familjen e saj të madhe.

Gruaja vazhdon postimin e saj, duke thënë se vajza e saj punon me kohë të pjesshme, ndërsa burri i saj i punon si kuzhinier me kohë të plotë. Ata po jetojnë në shtëpinë e gjyshes prej një viti e gjysmë.

Çifti shpesh i kërkon gruas ndihmë për faturat e telefonit. Çifti do të kursejë para për të marrë një shtëpi. Por gruaja rrëfeu se në fakt ata nuk po mblidhnin para.

Gruaja vazhdon me historinë e saj, duke thënë se ajo ka duruar zërat e lartë gjatë gjithë orëve dhe zgjohet në orë të ndryshme për t’u kujdesur për fëmijët. Ajo shpjegoi se i do vërtet nipërit e saj. Ajo ka shkruar se nuk është ankuar asnjëherë tek vajza e saj sepse mendon se familja është shumë e rëndësishme. Ajo dhe burri i saj nuk prisnin që vajza e saj me familjen të jetonte në shtëpinë e tyre kaq gjatë. Gruaja shkroi se ata në fakt kishin disa plane për rimodelimin e shtëpisë së tyre, por i kishin lënë mënjanë për shkak të nevojave të vajzës së tyre.

Në prag të Krishtlindjes, vajza mblodhi të gjithë anëtarët e familjes përreth dhe njoftoi se ishin shtatzënë me foshnjën 7. Gruaja tregoi se të gjithë ishin të emocionuar, por ajo thjesht ndjeu frikë. Ajo shpjegoi se kjo do të thoshte një tjetër fëmijë në shtëpinë e tyre me jo shumë hapësirë.

Burri i saj ndihej njësoj për të gjithë situatën. Ata diskutuan më vonë dhe vendosën se do të duhej t’i kërkonin vajzës së saj të largohej me gjithë familjen e saj të madhe.

Gruaja ndihet keq për vendimin e saj, por mendon se ky ishte i vetmi që do të ishte i drejtë.

Gruaja më pas iu desh t’ia jepte vendimin vajzës dhe të dashurit të saj dhe ajo u tha atyre, ata kanë 2 muaj kohë për të gjetur një vend, sepse ajo dhe burri i saj nuk mund të mbanin edhe një fëmijë tjetër më shumë. Vajza e saj filloi të qante, duke thënë se nuk mund të besonte se nëna e saj do ta hidhte në rrugë. Ajo pretendoi se kjo ishte krejtësisht e padrejtë dhe nuk kishte kohë të mjaftueshme. Por nëna nuk ndryshoi mendje. Gruaja rrëfeu se ky vendim ishte i dhimbshëm edhe për të, por kushtet e jetesës ishin thjesht të pamundura.

Vajza e saj kërkoi që ajo t’i jepte më shumë kohë, ose do të shkonte në gjykata dhe gruaja i tha lajmeve të saj, gjykatat ju japin vetëm 30 ditë. Ajo më pas tha se nipërit e saj do të mbeten të pastrehë sepse gjyshja e tyre ishte egoiste. E bija madje bëri një postim në Facebook duke kërkuar dhoma me qira sepse “ajo është shtatzënë dhe nuk ka ku të shkojë dhe familja e saj nuk kujdeset për të”.

Këshillat e njerëzve ishin të diskutueshme, megjithatë shumë ranë dakord me gruan.

Duke iu përgjigjur postimit të gruas, shumë njerëz e përkrahën. Një person shkroi:

“Ajo është 27 vjeç dhe është koha që të mbahet nga shpatullat e saj. Nuk mund ta imagjinoja të kisha nëntë persona të tjerë në shtëpinë time, duke përfshirë një foshnjë! Ata kanë përfituar për një kohë të gjatë dhe nuk duhet të kishin menduar kurrë një shtatzëni tjetër derisa të merrnin shtëpinë e tyre”.

Një person tjetër shtoi:

“Sa më gjatë të qëndrojë, aq më shumë po përfiton nga ju dhe burri juaj. Ti e di atë. Ju mund të gjeni mënyra të tjera si mund t’i ndihmoni. Banka e mamasë dhe babit është e mbyllur. Ajo që po ju bëjnë është jashtëzakonisht e padrejtë. Paç fat.”

Po ju çfarë mendoni për këtë rast?