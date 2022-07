Lereni të vrapojë për ty, jo ti për të: 5 zakone që poshtërojnë një grua në sytë e një burri

Ka një vijë të hollë midis joshjes së saj dhe një përpjekjeje të dëshpëruar për të tërhequr vëmendjen e një mashkulli.

Kur femrat duan të joshin një mashkull që pëlqejnë, shpesh dinë të gabojnë. E pra, në atë mënyrë, ato vetëm zmbrapsin burrat.

Femrat ndonjëherë tentojnë të ekzagjerojnë, kështu që nga një dëshirë e fortë për të provuar veten sa më mirë që munden, bëjnë gabime. Pra, konsiderohet se ka një kufi të hollë mes joshjes së saj dhe një përpjekjeje të dëshpëruar për të tërhequr vëmendjen e një mashkulli. Pesë zakone që gratë duhet të shmangin nëse duan të joshin me sukses seksin e kundërt, shkruan albeu.com

1. Mos kërkoni komplimente dhe deklarata dashurie: Dihet që femrave u pëlqen të dëgjojnë gjëra të bukura për veten e tyre dhe të marrin komplimente çdo ditë. Megjithatë, nëse partneri juaj nuk ju thotë vetë “Dukesh bukur” ose “Floku juaj i ri është i mrekullueshëm”, nuk ka pse ta detyroni vetë reagimin e tij. Nëse ata e vënë re, ju vetëm do të poshtëroni veten më tej në sytë e tyre, sepse ju rezulton se po kërkoni një kompliment.

2. Keni interesat dhe hobit tuaj: Në një marrëdhënie, ju duhet të keni kohën tuaj dhe atë që vetëm ju plotëson. Pak meshkujve u pëlqen kur një grua është gjithmonë pranë tij. Dhe ai dëshiron të ketë kohën e tij dhe kufijtë personalë. Dije se kur e përballon, është më shumë e jotja. Sepse liria mund të jetë ajo që lidh dikë me ju edhe më shumë.

3. Mos jini të prirur për thashetheme: Pothuajse asnjë mashkull nuk i pëlqen kur një grua vazhdimisht përgojon dikë dhe diçka. Kjo i tregon atij se ju nuk keni interesat tuaja në jetë, por edhe vlerat. Pse do t’ju duhet të diskutoni për jetën, problemet dhe ngjarjet e njerëzve të tjerë nëse keni jetën tuaj? Mendoni për këtë. Burrat dinë ta vënë re këtë.

4. Mos jini gjithmonë në dispozicion: Mos e mbani telefonin në duar gjatë gjithë kohës që ata t’i përgjigjen mesazhit dhe thirrjes në të njëjtën kohë. Ndonjëherë duhet pikërisht e kundërta, le të presë pak. Nëse përgjigja juaj vjen më shpejt sesa ai ka dërguar diçka, ai mund të duket si i lehtë dhe joserioz. Lëreni të presë për ju, dhe ndonjëherë është më e vështirë për të tërhequr vëmendjen tuaj.

5. Mos vraponi pas tij sapo ai ju thërret: Siç u përmend më parë, mos jini lehtësisht të arritshëm. Kur ai ju thërret jashtë, ose për t’ju parë, mos ikni menjëherë. Së pari, shikoni nëse keni detyrimet tuaja dhe tregojini atij kështu.

Lërini të kuptojë se edhe ju keni kohën dhe përgjegjësitë tuaja dhe se nuk mund të paraqiteni diku sapo të telefonojë. Përndryshe, ai do të mendojë se kur të dojë mundeni dhe do të fillojë ta marrë si të mirëqenë. Luaj edhe me zgjuarsi. /albeu.com/