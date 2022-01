Le t’ju mësojmë disa hile, si të hani pica pa u shëndoshur

Pica është një nga ushqimet më të dashura dhe më tipike të gastronomisë sonë, e njohur në mbarë botën dhe që konsiderohet nga shumë njerëz si një nga gëzimet e jetës.

Për fat të keq, ajo është gjithashtu një pjatë e pasur dhe kalorike, kështu që shpesh, kur vendosni të mbani dietë, është e nevojshme ta hiqni atë nga menyja.

Megjithatë, me disa masa paraprake, është e mundur që të lehtësohet përmbajtja kalorike, pa hequr dorë nga kënaqësia e shijimit të picës.

Pica dhe dieta mesdhetare

Pika e parë në favor të picës dhe ajo, që në recetën e saj tradicionale, të bazuar në brumë, domate, mocarela, bimë aromatike dhe vaj ulliri ekstra të virgjër, është një pjatë e shëndetshme dhe në përputhje me parimet e dietës mesdhetare.

Binomi pica = shtim në peshë lidhet kryesisht me frekuencën e konsumit dhe sasinë e produktit që vendosni në pjatë: një picë e shërbyer në piceri përgatitet nga makarona me peshë rreth 250 gramë, por për ato me madhësi të madhe mund të përdoren edhe ato 500 gramë.

Përveç kësaj, ne shpesh zgjedhim ta bëjmë atë me të gjitha llojet e gjërave që rritin ndjeshëm numrin e kalorive.

Ku fshihen kaloritë

Baza për picën është një disk me brumë të bërë nga miell gruri, uji dhe pak vaj.

Deri tani gjithçka mirë, edhe nëse gjërat mund të ndryshojnë në varësi të mënyrës se si janë dhënë përbërësit: vetëm një lugë vaji shtesë për të ndryshuar numërimin përfundimtar.

Bilanci i energjisë, megjithatë, varet kryesisht nga përbërësit: sipas Institutit Kombëtar të Kërkimeve për Ushqimin dhe Ushqyerjen, një picë marinara (d.m.th. vetëm me domate dhe rigon) përmban 240 kalori për një pjesë prej 100 gramësh.

Kjo është më e lehta që mund të përgatitet, dhe mbi të gjitha ajo ka një ekuilibër të pranueshëm kalorik. Ndërkohë, një margerita, për shkak të shtimit të mocarelës, arrin 270 kalori.

Duke pasur parasysh se një picë në piceri peshon rreth 300 gramë, një margerita e bukur do të na “japë” mbi 700 kalori.

Pica më e lartë e kalorive është ajo katër djathë, e cila mund të përmbajë deri në 350 kalori për 100 gramë (një shifër që gjithmonë duhet të shumëzohet me tre për të marrë një totalin e një pice të plotë).

Llojet e tjera janë vendosur mes këtyre dy ekstremeve: një me perime do të ketë më shumë ose më pak kalori se një margerita, ose 270 për 100 gramë; një me proshutë mund të arrijë në 270-80 për 100 gramë, një katër stinët “peshon” pak më shumë: rreth 280-90 kalori, ndërsa kalon 315 me një kapriçoza.

Si ta shijosh pa u shëndoshur shumë

Pica, siç e kemi parë, është një ushqim shumë kalorik, por pavarësisht kësaj nuk është e nevojshme të heqësh dorë së shijuari.

Hapi i parë për të mos u grindur me peshoren është konsumimi i saj në shtëpi: produktet e shtëpisë janë shumë më të kontrollueshme dhe më pak të pasura (prandaj më pak kalorike) sesa ato të përdorura në lokale, duke filluar nga mocarela.

Në shtëpi gjithashtu mund të kontrolloni sasitë e pjesëve, duke kursyer edhe në mënyrë të konsiderueshme bilancin e energjisë: për shembull, mund të përdorim sasi më të vogël të brumit për ta shpërndarë atë në mënyrë që të bëhet e hollë dhe e gjerë (duke shmangur kështu efektin e trishtuar të mini-porcionit), duke kufizuar në të njëjtën kohë sasinë e vajit që shtojmë në përzierje.

Një strategji e mirë është futja e picës në një dietë javore që mund të ribalancojë kaloritë e tepërta, duke kufizuar për shembull “peshën” e vaktit të mëparshëm.

Një tjetër mënyrë është që në restorant të kërkojmë që pica jonë të përgatitet me pak mocarela (gjysmën e sasisë normale).

Mitet false

Për fat të keq, disa truke që ndonjëherë sugjerohet të “lehtësojnë” bilancin kalorik nuk janë të dobishme: për shembull, mielli i grurit nuk kursen kalori në krahasim me miellin normal, edhe nëse shija mund të jetë shumë e këndshme dhe fibrat e saj mund të kufizojnë thithjen e yndyrave.

Ju mund të përdorni edhe djathë rikota në vend të mocarelës: 100 gramë rikota ka një kontribut prej rreth 150 kalorive.

Edhe pica e bardhë nuk ndihmon në mbajtjen e kalorive: me të vërtetë, për të kompensuar mungesën e ngjyrës së kuqe dhe shijen e domates, ajo do të tentojë ta pasurojë atë me sasi më të madhe të djathit dhe vajit.

Mjetet e tjera

Kujtojmë që pica është një pjatë e balancuar dhe e plotë.

Nuk ka nevojë të shoqërohet nga ndonjë gjë tjetër, duke filluar me patate të skuqura klasike.

Ne përpiqemi t’u themi jo edhe pijeve të gazuara që zakonisht nuk mungojnë në tavolinat e picerive: një kola do të shtojë 400 kalori në darkën tonë.

Për të mos përmendur ëmbëlsirat e shijshme dhe hiperkalorike për ta mbyllur vaktin denjësisht.

Me pak fjalë, pica po, por me pak vetëkontroll.