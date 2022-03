Lani flokët dy herë në javë me këtë uthull dhe na falenderoni më vonë

Të kujdesesh për flokët në ditët e sotme është shumë më e thjeshtë se më parë, kjo edhe falë shumëllojshmërisë së produkteve që gjenden në treg. Por pavarësisht kësaj, duket sikur femrat nuk gjejnë asnjëherë qetësi përsa i përket flokëve. Do të ketë gjithmonë diçka që shkon keq: flokë të djegur, maja dyshe që këputen, flokë të thatë dhe që elektrizohen sa hap e mbyll sytë. Nëse jeni lodhur nga produktet agresive, Ky trajtim shumë interesant që do të ndryshojë një herë e përgjithmonë gjendjen e flokëve tuaj. Duhet thjesht t’i lani dy herë në javë me uthull molle. Ky produkt është një aleati më i shëndetshëm i kujdesit për flokët. Njihuni me disa nga përftimet e saj:

1.Balancon nivelin e pH-it të flokëve dhe skalpit të kokës: Niveli ideal i pH-it të flokëve duhet të jetë në nivelet 4 dhe 5, por shumë produkte si shampoja apo balsami i çrregullojnë këto norma dhe për pasojë keni flokë të thatë dhe të djegur. Aciditeti natyral i uthullës së mollës rregullon pH-in e flokëve pa dëmtuar yndyrën e tyre natyrale, sebumin.

2.Lufton zbokthin: Uthulla e mollës ka veti të forta antibakteriale dhe antimykotike. Lufton bakteret që shkaktojnë zbokth, kruajtje dhe thatësi të skalpit të kokës.

3.Hidraton flokët: Uthulla e mollës është hidratuesi më i mirë natyral që mund të përdorni për flokë tuaj. Mjafton një aplikim i thjeshtë dhe flokët tuaj do të jenë më të butë e do të krihen më lehtë.

Si duhet përdorur uthulla e mollëve në flokë? Së pari është e rëndësishme të zgjidhni një uthull molle organike pasi vetëm kështu mund të përfitoni nga vetitë e saj të mrekullueshme. Lani flokët si zakonisht, përdorni ujë të vakët dhe një shampo organike. Në larjen e fundit, merrni një gotë uji me uthull molle (150-200 ml) dhe lagni flokët. Mund të përdorni një shishe spray për më shumë lehtësi. Masazhoni rrënjët e flokëve me delikatesë dhe më pas majat e tyre. Pas pesë minutash shpëlani kokën pa përdorur balsam. Uthulla mund të lëshojë fillimisht një erë të fortë, por kur flokët të jenë tharë do të jetë zhdukur krejtësisht. Përsëriteni këtë trajtim dy herë në javë.