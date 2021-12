Ky produkt i thjeshtë shtëpiak heq pesticidet nga mollët

Kur lani frutat dhe perimet, Administrata e Ushqimit dhe Barnave rekomandon ta bëni këtë nën ujë të rrjedhshëm për të hequr të paktën disa papastërti dhe baktere. Por çfarë mund të thuhet për ndonjë pesticid shtesë që mund të mbetet?

Një studim i ri botuar së fundmi në revistën Journal of Agricultural and Food Chemistry, i përgjigjet më konkretisht pyetjes se cila është metoda më e mirë e larjes për heqjen e pesticideve nga mollët. Studiuesit në Universitetin e Massachusetts ekzaminuan efektivitetin e tre metodave të ndryshme të larjes në heqjen e dy llojeve të ndryshme të pesticideve, fungicidit tiabendazole dhe fosmetit, një insekticid. I pari është një pesticid sistemik ndërsa i dyti është josistemik, që do të thotë se ato veprojnë në mënyra të ndryshme në fruta.

Gjatë përgatitjes së eksperimentit, mollët u ekspozuan ndaj të dy këtyre pesticideve për 24 orë. Fruti ndoqi një nga tre metodat e pastrimit: në ujin e rubinetit, në një zgjidhje zbardhuese që thuhet se është miratuar nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit dhe përdoret shpesh në industrinë e mollëve pas korrjes dhe në një zgjidhje uji dhe sodë buke (bikarbonat natriumi), diçka që shumica e njerëzve mund ta bënin në shtëpi.

Nga tre metodat, studimi arriti në përfundimin se, në fakt, larja e sodës së bukës ishte më efektive për heqjen më të kujdesshme të të dy pesticideve. Zgjidhja e sodës ishte në gjendje të largonte plotësisht të gjitha mbetjet e tiabendazolit dhe fosmetit nga sipërfaqja e mollës në 12 dhe 15 minuta respektivisht. Por, megjithëse metoda e sodës ishte jashtëzakonisht efektive në heqjen e mbeturinave sipërfaqësore, studiuesit paralajmëruan se mbetjet e pesticideve që kishin depërtuar në lëkurë mbetën ende. Rezultatet laboratorike treguan se “20% e tiabendazolit të aplikuar dhe 4.4% e fosmetit kishin depërtuar në mollë pas 24 orësh ekspozimi”. Prandaj, studimi tregon se një metodë e katërt është ndoshta më efektive në heqjen e pesticideve në tërësi, por ka edhe të meta.

Mollët janë të larta në listën e frutave me nivelet më të larta të mbetjeve të pesticideve të ekzaminuara nga Grupi i Punës për Mjedisin. Edhe pse këto kimikate miratohen dhe konsiderohen të sigurta në doza të ulëta, disa kërkime tregojnë se është e vështirë të vlerësohet me saktësi ndikimi i tyre në shëndet me kalimin e kohës, duke bërë që shumë konsumatorë të dëshirojnë të kufizojnë sa më shumë që të jetë e mundur ekspozimin ndaj tyre. Ndërsa nuk ka gjasa që shumica e njerëzve të kenë durimin për t’i lënë mollët e tyre në solucionin e sodës për 15 minuta, studiuesit vërejnë se shtimi i një maje shpëlarjeje të zakonshme është qartësisht më mirë se asgjë.