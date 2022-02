Ky produkt i thjeshtë nga kuzhina do t’ju shpëtojë nga thembrat e plasaritura

Ka shumë faktorë që çojnë në plasaritje të thembrave dhe çarje, por parandalimi mund të na ndihmojë t’i shmangim ato.

Megjithatë, nëse thembra juaj plas, duhet të merrni masa të menjëhershme për të rregulluar problemin, në të kundërt problemi do të përkeqësohet dhe plasaritjet do të thellohen. Kjo mund të bëjë që lëkura të hapet me plagë, gjë që rrit rrezikun e infeksionit nga bakteret, kërpudhat dhe viruset.

Trajtimi me sodë buke është antidoti për thembrat e çara

Soda e bukës ka veti shumë të forta antiseptike dhe është shumë e dobishme për lëkurën e këmbëve pasi redukton efektet negative të ngurtësimit të ujit.

Përdorimi i sodës së bukës do t’ju ndihmojë të keni këmbë të buta dhe të buta pa shpenzuar shumë para për trajtime të shtrenjta në sallonet e bukurisë.

Me përfundimin e tre trajtimeve do të keni patjetër rezultatet që keni dëshiruar gjithmonë! Këmbët tuaja do të bëhen më të buta se kurrë!

Si ta përdorni sodën e bukës në këmbë

Gjithçka që ju nevojitet janë 3 lugë sodë buke dhe 4-5 litra ujë. Shpërndani sodën në ujë të nxehtë dhe vendosini këmbët aty për rreth 15-20 minuta.

Pas kësaj, vendosni pastrimin e këmbëve në këmbët tuaja. Më pas, aplikoni vazelinë ose krem ​​hidratues dhe vendoseni në shputa me çorape pambuku për një deri në dy orë.

Ju do të shihni një ndryshim të madh që nga hera e parë!

Përsëriteni procedurën për 5-7 ditë. Më pas bëni një pushim 7-ditor dhe përsëriteni edhe një herë. Bëni saktësisht 3 trajtime.

