Ky është veprimi që së shpejti asnjë grua shtatzënë nuk do bëjë më sallën e lindjes

Kur mendoni të lindni, mendimi juaj i parë pa dyshim do të jetë dashuria e vogël që po sillni në botë. Por, shanset janë, se imazhi mund të zëvendësohet shpejt me një nga dhimbjet. Kjo për shkak të mamive qe bërtasin “shtyj, shtyj më fort”, ndërsa i vogli shfaqet. Megjithatë, një ekip i mamive, duke u bazuar në psikologji, po synojnë ta ndryshojnë këtë perceptim, shkruan The Sun . Në vend që të mendojnë për forcën dhe shtytjen e fuqishme, ato thonë të kundërtën: ngadalësoni dhe mos shtyni, të paktën derisa trupi juaj t’ua tregoj një gjë të tillë. Ato besojnë se kjo mund të shpëtojë mijëra gra nga vuajtja, lotët dhe komplikimet e tjera të këqija, sic mund të jenë dëmtimet nervore.

Pesha e foshnjës mbështetet në bark, ndërsa graviteti dhe fiziologjia natyrore e trupit përdoren për të ndihmuar mamanë të sjellë në jetë fëmijën e saj. Duke adoptuar këtë metodë, ekipi në Medway NHS Foundation Trust në Kent, kanë arritur të ulin lotët në tre të katërtën nga mesatarja kombëtare, nga 6% në vetëm 1 %. Lotët e rënda mund të kenë një ndikim të madh jo vetëm për shëndetin fizik të një nëne të re, por edhe për mirëqenien e saj psikologjike. Shërimi i dhimbshëm mund të dëmtojë vetëbesimin e nënës së re.

Gjithashtu edhe marrëdhëniet e tyre me fëmijën e porsalindur dhe partnerin. Cathy Warwick, shef ekzekutiv i Kolegjit Mbretëror të Mamive (Britani), tha: “Kjo tregon vetëm atë që mund të arrihet nga mamitë dhe kolegët e tyre që punojnë së bashku. Ky përkushtim, inovacion dhe vendosmëri do të ndihmojë shërbimet e lindjes kudo për të ofruar një kujdes më të sigurt, më të mire dhe vazhdimisht të përmirësuar ‘’.