Ky është kombinimi më i thjeshtë dhe më stil që mund të bëni këtë dimër (FOTO LAJM)

Çdo kombinim që ju merr më pak se 1 minutë për ta stiluar, meriton vëmendje dhe komplimente. Nëse vjet kryefjala ishin çizmet chunky, xhinset dhe një xhaketë, këtë vit kemi një tjetër kombinim të famshëm, të thjeshtë dhe shumë elegant.

Pavarësisht se secili prej nesh ka stil unik dhe jo gjithçka që është trend mund t’i shkojë, kombinimi pulovër + fund mëndafshi nuk të zhgënjen kurrë. Mjafton të jetë fundi i preferuar me golfin që ndjeni më shumë rehat! Pasi të keni mbaruar me to, mund t’i kombinoni me çizme, këpucë të sheshta ose atlete gjatë ditës.

Ky look kaq i thjeshtë ju bën të dukeni stil dhe chic pa shumë përpjekje. Mjafton që dy elementët kryesorë të dini t’i zgjidhni!