Kushtojini vëmendje: 4 gabime të mëdha në kujdesin e flokëve

Pyesni veten pse flokët tuaj janë papritur të cilësisë së dobët? Gabimet fshihen në rutinën e përditshme.

Përdorimi i duhur i krehërve madje edhe peshqirëve mund të çojë në cilësi të dobët të flokëve.

1. Krehje e gabuar

Së pari, mos i kreh flokët e ngatërruar nga rrënja në majë, siç bëjnë shumë vajza. Filloni gjithmonë nga fundi dhe zgjidhini me kujdes fijet, nëse nuk dëshironi të kontribuoni në brishtësinë dhe prerjen e tyre. Së dyti, mos i kreh flokët e lagur me një krehër standard me dhëmbë të fortë, shkruan albeu.com.

2. Tharje e gabuar

Përpara se t’i thani flokët, lërini të thahen pak vetë. Kontrolloni temperaturën gjatë tharjes. Gjithashtu, mos i fërkoni asnjëherë fijet me peshqir.

3. Mos përdorni pajisje stilimi të nxehta në flokë të lagur

Nëse, sigurisht, nuk dëshironi t’i digjni flokët, në asnjë rast mos përdorni pranga të ndryshme për kaçurrela në flokë të lagur! Sigurohuni që t’i thani dhe përdorni konservues të veçantë.

5. Kozmetikë të përshtatshme

Flokët, ashtu si fytyra, duhet të lahen me kozmetikë të përshtatshme para se të shkoni në shtrat. Llakët, xhelat, shampo të thata dhe produkte të tjera stilimi që aplikoni gjatë ditës grumbullohen dhe çojnë në rënie të flokëve. Prandaj, përpiquni të mos e shkelni këtë rregull dhe mos e teproni me stilimin. /albeu.com/