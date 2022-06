Kur jeni nën stres në punë, bëni këtë: Psikologët zbulojnë se si të qetësoheni në dy minuta

Akumulimi i përgjegjësive, shefat kërkues dhe lodhja janë të gjitha shkaktarët e mundshëm të stresit.

Dhe kur keni përshtypjen se do të shpërtheni në punë, është koha të dëgjoni këshillat e psikologëve dhe të përpiqeni të ulni nivelin e stresit.

-Punonjësit në punë përjetojnë stres të madh. Ai është përgjegjës për marrjen e vendimeve në situata të pazakonta. Si rezultat, shkalla e tensionit të brendshëm dhe ndjeshmëria ndaj stresit rritet. Gjithashtu ndikon negativisht në biznes. Punonjësit janë të papërqendruar, të fiksuar në përvoja, efikasiteti i punës i tyre është në rënie, shpjegon psikologia Elena Hlevnaya, shkruan albeu.com.

Çfarë duhet bërë në një situatë të tillë?

Një nga metodat klasike dhe më të zakonshme është të bëni një shëtitje të shkurtër gjatë një pushimi. Mund të hani drekë në park ose të bëni një shëtitje përpara ndërtesës ku punoni. Kjo jep efektin e lehtësimit emocional dhe ju bën më të qetë dhe më të koncentruar.

Megjithatë, emocionet negative gjithashtu mund t’ju ndihmojnë të përshtateni me punën, por vetëm nëse personi di si të lidhet me to. Për shembull, zemërimi ju jep energji, trishtimi ju lejon të jeni më të qetë dhe më analitikë dhe frika ju bën më aktiv në zgjidhjen e problemeve në një afat të shkurtër.

Megjithatë, Hlevnaja ju këshillon që të mos përdorni emocione negative, por të përpiqeni ta parandaloni më shpesh stresin dhe kur ai shfaqet, të rivendosni qetësinë. Ecni më shumë, ndiqni hobin tuaj të preferuar pas punës dhe kushtojini mjaft kohë vetes.

Nëse nuk bëni pushime jashtë godinës ku punoni, kur jeni nën stres, mjafton të ngriheni dhe të ecni për disa minuta në zyrë apo korridor. Në këtë mënyrë do të reduktohet impulsiviteti i emocioneve. /albeu.com/