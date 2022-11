Kujdes me vjehrrin! Horoskopi i kësaj jave paralajmëron këtë shenjë: Kontrolloni emocionet në vendin e punës

DASHI

Këtë javë personat që punojnë në botën e medias do të duhet të jenë të kujdesshëm. Mos i besoni askujt shumë dhe dembelizmi duhet të hidhet poshtë. Ka fitim nga toka e huaj dhe do të ketë interes për adhurim. Do të përfitojë klasa e tregtarëve që merret me makineri, miniera, hekur dhe naftë. Ekziston mundësia e largimit me gruan, shëndeti i bashkëshortit/es jo i mirw. Investimi duhet të bëhet me mençuri. Mos ndani me askënd gjëra të rëndësishme, mund të lindin mosmarrëveshje me babain. Do ketë intensitet në të folur, mos u besoni shumë miqve. Do të ketë shqetësim për anën e fëmijës. Mos investoni në tregun e aksioneve.

DEMI

Këtë javë mund të kaloni mirë me gruan tuaj. Ju mund t’i bëni një dhuratë të shtrenjtë gruas. Mund të ketë disa mosmarrëveshje në familje për shkak të tonit të të folurit. Vendimi i çështjes gjyqësore nuk do të jetë në favor. Ka mundësi për disa udhëtime të padobishme. Do të keni sukses në punë, megjithëse nuk do të merrni mbështetjen e të moshuarve. Kujdesuni për shëndetin e babait tuaj. Duhet të mbroni veten nga sëmundjet sezonale. Mendja e studentit mund të shpërqendrohet nga studimet e klasës. Tani është koha për të aplikuar për vizë.

BINJAKËT

Këtë javë do të duhet të kontrolloni zemërimin. Guximi dhe trimëria do të shtohen, mos merrni ndonjë vendim të madh me nxitim. Në vendin e punës do të ketë performancë të mirë, këtë javë mund të merrni lajme për progres. Drejtoni automjetin me shumë kujdes. Në këtë kohë, shumat e shpenzimeve të parave për ndonjë nga shoqet tuaja janë të dukshme. Mund të dilni për piknik me fëmijët. Koha është e favorshme për çiftin e dashuruar, do të argëtoheni shumë. Në këtë kohë, investoni me mençuri. Ju po merrni shenja të përfitimeve monetare nga miqtë tuaj.

GAFORRJA

Kjo javë do të jetë e mirë për personat e lidhur me punën e qeverisë dhe politikën. Në këtë kohë njerëzit e lidhur me sportin mund të kenë përparim, ju do të duhet të kujdeseni për shëndetin e nënës suaj, është i mundur njëfarë stresi mendor. Njerëzit që punojnë mund të kenë probleme në vendin e punës. Tërheqja ndaj seksit të kundërt mund të kthehet në dashuri. Kontrolloni dëshirën tuaj seksuale. Kujdesuni për shëndetin e bashkëshortit tuaj gjatë kësaj kohe dhe kaloni një kohë të mirë me të. Fati do të jetë me ju!

LUANI

Këtë javë do të ketë një udhëtim pune. Gjatë kësaj periudhe, do t’ju duhet të shmangni largimin me vëllezërit tuaj dhe të mos bëni asnjë gabim në zell të tepruar. Në këtë kohë, shuma e parave të shpenzuara për gruan tuaj është e dukshme. Koha është e mirë për ata që janë të përfshirë në punimet e tokës, ndërtesave, automjeteve dhe zjarrit. Çdo sëmundje e vjetër mund të shërohet. Do të jetë e këshillueshme që ndryshimi i punës të shtyhej për ca kohë. Do të ketë një plan për të shkuar në një udhëtim shpirtëror. Shmangni mosmarrëveshjet me babanë.

VIRGJËRESHA

Këtë javë personat e Virgjëreshës do të duhet të jenë të kujdesshëm në çështjet që kanë të bëjnë me paratë. Paratë mund të shpenzohen për disa punë familjare. Në këtë kohë ju këshillohet të shmangni hidhërimin e të folurit. Në këtë kohë mund të shkoni për një piknik me gruan/burrin ose të dashurën/in tuaj. Mendja e njerëzve që përgatiten për punë në qeveri mund të endet. Rrugë të reja investimi mund të hapen në këtë kohë. Do të përfundoni një punë të madhe. Drejtoni automjetin me kujdes. Çdo transaksion financiar me vjehrrin do të duhet të shmanget. Performanca në vendin e punës do të jetë e mirë.

PESHORJA

Entuziazmi juaj do të rritet këtë javë. Ju mund të bëni disa punë të mira në lidhje me shoqërinë tuaj. Në këtë kohë, klasa e biznesit duhet të jetë pak e kujdesshme. Njerëzit e lidhur me punën e qeverisë do të përfitojnë. Ju mund të merrni para përmes partneres tuaj. Nëse jeni grua, atëherë efekti i të folurit tuaj do të rritet. Është një kohë e mirë për njerëzit që punojnë. Në këtë kohë ju mund të merrni një kredi nga banka për disa punë. Fati do ju mbështesë, do të duhet të kujdeseni edhe për shëndetin e nënës suaj. Do të përfitojnë personat që i përkasin tokës së huaj.

AKREPI

Guximi dhe fuqia juaj do të shtohen këtë javë. Udhëtimet tuaja do të jenë të dobishme për ju në këtë kohë. Dashuria dhe mbështetja e gruas/burrit tuaj do të vazhdojë të rritet. Mund të dilni për një shëtitje me të dashurin. Lajmet e mira mund të merren nga ana e fëmijës megjithatë, në këtë kohë ju këshillojmë të drejtoni automjetin me kujdes. Në këtë kohë, ata që kërkojnë vizë të huaj mund të kenë sukses. Armiqtë mund të jenë aktivë në vendin e punës, duhet të jeni të kujdesshëm. Mund të ketë interes për meditim, mund të shpenzohet më shumë kohë në adhurim.

SHIGJETARI

Këtë javë do t’ju ​​duhet të ecni me kujdes në aferat e dashurisë. Nëse jeni duke tradhtuar të dashurin tuaj, atëherë sekreti mund të hapet. Studentëve mund t’u duhet të përballen me pengesa në studime. Në këtë kohë do shpenzoni para për kënaqësitë tuaja materiale, ndaj do ju mungojnë paratë. Do t’ia arrini qëllimit në vendin e punës. Mund të ketë ndonjë punë të mbarë në shtëpi. Ju mund të tregoni interes për të blerë tokë ose automjet. Në këtë kohë duhet t’i kushtoni vëmendje shëndetit të fëmijës. Ju mund të shkoni jashtë vendit me ndihmën e një shoqeje.

BRICJAPI

Këtë javë, njerëzit e Bricjapit do të duhet të heqin dorë nga dembelizmi dhe të fokusohen te qëllimi. Në këtë kohë ju duhet të kontrolloni zemërimin tuaj. Në këtë kohë, çdo punë e ngecur mund të kryhet me ndihmën e vëllezërve tuaj. Do të përfitojnë njerëzit që punojnë në bursë. Njerëzit e lidhur me punën e qeverisë pritet të marrin bashkëpunim nga zyrtarët më të lartë në këtë kohë. Gratë do të kenë fitim në biznes. Tërheqja juaj ndaj seksit të kundërt mund të rritet papritmas këtë javë. Vajzat e lidhura me median, apo modën do të përfitojnë.

UJORI

Këtë javë efekti i të folurit të njerëzve të Ujorit do të rritet. Do të ketë mbështetjen e familjes. Njerëzit e lidhur me biznesin e gjyshërve do të përfitojnë. Në këtë kohë, lodhja është e mundur për shkak të udhëtimeve të padëshiruara. Ekziston mundësia e tensionit në marrëdhënien e dashurisë. Njerëzit e lidhur me pasuritë e paluajtshme do të përfitojnë. Njerëzit e lidhur me qeverinë pritet të kenë mbështetjen e fatit. Mund të ketë tërheqje nga një grua në vendin e punës, mbani nën kontroll emocionet tuaja. Në këtë kohë, puna do të bëhet me ndihmën e gruas.

PESHQIT

Këtë javë njerëzit e Peshqve do të kenë mbështetjen e plotë të fatit dhe gruas së tyre. Ekziston mundësia për t’u martuar për të pamartuarit, e njëjta gjë mbetet edhe për të martuarit, ata të dalin shëtitje me gruan. Ju do të merrni bekimet e yjeve këtë javë. Tregtarët e lidhur me hekurin, minierat dhe naftën pritet të kenë fitime. Në këtë kohë, ju mund të bëni një marrëveshje për një shtëpi ose tokë. Në këtë kohë mos i jepni para askujt hua dhe drejtoni automjetin me kujdes. Në këtë kohë, ndonjë incident i papritur mund t’ju befasojë. Do të ketë interes për adhurim dhe do të ketë një prirje drejt spiritualitetit.