“Kujdes me shpenzimet …”, Horoskopi i ditës së shtunë, 11 shkurt 2023

Dashi

Pjesa me e madhe e atyre qe janë ne një lidhje do kenë një dite te bukur sot, por ata qe janë kohe qe debatojnë me partnerin nuk do ndihen ende te qete. Për beqaret ndikimi i yjeve do jete goxha pozitiv dhe ata mund te fillojnë lidhjet e shume ëndërruara. Shpenzimet kryejini te kontrolluara pasi përndryshe situata do ju dale jashtë kontrollit.

Demi

Do keni konflikte te shpeshta, por pa dëme sot ju te dashuruarit. Te dy palët do keni teka dhe nuk do kënaqeni lehtësisht. beqaret nga ana tjetër kane për te kaluar një dite te veçante pasi do takojnë personin e ëndrrave. Zemra do ju rrahe me fort nga kurrë ndonjëherë me pare. Ne planin financiar mundohuni vetëm te ruani qëndrueshmërinë dhe shume shpejt situata do ketë edhe përmirësime.

Binjaket

Nëse jeni ne një lidhje sot do ketë ose pasion ose konflikte te forta. Gjithçka do varet nga sjellja kundrejt atij qe keni ne krah. Beqaret do kenë një surprize gjigande e cila do i beje ta ndryshojnë njëherë e mire rutinën e jetës se tyre. Ne planin financiar do bëni te pamundurën qe ta ndryshoni gjendjen ne te cilën ndodheni dhe ne fund te ditës do merrni fryme lirisht.

Gaforrja

Ju te dashuruarit do ndiheni te plotësuar dhe te lumtur gjate gjithë kësaj dite. Planetët do mendojnë për çdo gjë dhe do përjetoni vetëm emocione pozitive. Beqaret do e kenë paksa te vështirë ta bëjnë për vete personin qe pëlqejnë, por nëse nuk dorëzohen do ja dalin mbanë. Me shpenzimet do dilni te fituar nëse tregoheni disi me te matur.

Luani

Nëse jeni ne një lidhje përkushtojuni me tepër atij qe keni ne krah dhe as mos mendoni t’i hidhni sytë diku tjetër. Nëse bëni ndonjë gabim mund te pendoheni për gjithë jetën. Beqaret do i përkushtohen pa dorashka miqve te ngushte dhe për këtë arsye nuk do kenë as kohe te mendojnë për dashurinë. Buxheti nuk do jete i keq, por sidoqoftë nuk duhet te tregoheni dorëlëshuar me shpenzimet.

Virgjeresha

Sot do ndiheni me te sigurte ne krahët e partnerit tuaj ju te dashuruarit dhe do jeni gati te merrni edhe disa vendime te rëndësishme se bashku. Periudha delikate do marre fund për ju. Beqaret duhet t’i marrin gjerat sa me shtruar dhe kane për te shijuar një histori dashurie fantastike. Ne planin financiar duhet te ndiqni një program strikt ne mënyrë qe gjendja te filloje te normalizohet.

Peshorja

Do dashuroheni si kurrë me pare sot ju te dashuruarit dhe ne çdo moment do përjetoni emocione te papërshkrueshme. Disa mund te bëjnë edhe deklarata te forta qe mund te ndryshojnë te ardhmen përgjithmonë. Beqaret do kenë vetëm

mundësi për aventura kalimtare e pa ndonjë te ardhme. Financat me pak mundim do arrini t’i mbani gjithë kohës te qëndrueshme.

Akrepi

Dite e mbushur me ngjyra ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Pranë partnerit do ndiheni te mbrojtur dhe do merrni dashurinë qe keni kërkuar gjithmonë. Beqaret me ne fund do realizojnë një takim mbresëlënës, i cili do ua ndryshoje te ardhmen për mire. Ne planin financiar është me mire te mos ndërmerrni shume rreziqe edhe sikur gjendja te jete e kënaqshme.

Shigjetari

Sot do bini dakord për çdo gjë me atë qe keni ne krah dhe do filloni disa projekte te cilat do ju afrojnë edhe me tepër me njeri­tjetrin. Beqaret nuk do lodhen shume dhe do e gjejnë personin me te cilin do kalojnë një jete te bukur e te qete. Ne planin financiar gjendja ka për te qene disi delikate, por me pak me tepër maturi dhe me disa masa te marra çdo gjë do rregullohet.

Bricjapi

Tension, mosmarrëveshje, probleme. Jeta juaj ne çift nuk do ece aspak mire sot. Do keni kundërshti për çdo gjë me atë qe keni ne krah dhe do thoni edhe fjale shume te gabuara. Beqaret nuk do e kenë mendjen tek takimet sepse do jene shume te angazhuar me pune. Ne planin financiar do i rregulloni te gjitha problemet qe keni pasur dhe do jeni shume here me te qete.

Ujori

Do keni edhe zënka te forta me partnerin tuaj sot, por edhe momente pasionante e te jashtëzakonshme. Përgatituni për rrahje te forta zemre. Beqaret do kenë sukses ne dashuri dhe jeta do ju marre drejtimin qe kane ëndërruar gjithë këto kohe. Ne planin financiar do e keni te vështirë te ulni shpenzimet, por fale ndihmës se miqve do arrini ta mbani gjendjen te qëndrueshme.

Peshqit

Jeta juaj ne çift do jete mjaftueshëm e ndriçuar sot. Gjate gjithë kohës do ndiheni si mbi re dhe nuk do ju besohet se gjithçka qe po përjetoni është reale. Beqaret duhet te dalin sa me shume , te njohin persona te rinj dhe pse jo edhe te joshin. Vetëm ne këtë mënyrë do mund ta ndryshojnë statusin e tyre. Buxhetin do dini gjithë kohës si ta organizoni dhe gjendja do mbetet e mire.