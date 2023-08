Kujdes me shpenzimet dhe thashethemet! Parashikimi i Horoskopit, 13 gusht 2023

DASHI

Kjo është një kohë vërtet frymëzuese për ju në të gjitha nivelet. Jeni angazhues dhe arrini të përcillni ndjesi pozitive edhe tek ata që ju rrethojnë. Jupiteri në aspektin pozitiv përfaqëson për ju zgjidhjen e problemeve të natyrës juridike dhe personale. Nëse ka një problem apo një çështje të hapur që ju shqetëson prej disa kohësh, tani është momenti i duhur për ta mbyllur njëherë e përgjithmonë çështjen.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel, 13 gusht 2023), jeni mjaft të zhytur në mendimet tuaja ndoshta sepse mendoni se diçka nuk po shkon në drejtimin e duhur. Në këto ditë feste do të dëshironi të qëndroni vetëm për pak kohë, si dhe të largoni disa zhgënjime të pësuar së fundmi. Megjithatë, nuk duhet të bëni gabimin të kufizoni së tepërmi gamën tuaj të veprimit, përndryshe do të përfundoni të tërhiqeni në vetvete dhe të ndiheni keq për këtë.

BINJAKËT

Sigurisht që nuk po kaloni një fazë të lehtë, veçanërisht përsa i përket dashurisë. Afërdita ka një aspekt negativ kur bëhet fjalë për ndjenjat. Deri në marsin e ardhshëm, shumë çifte do të duhet të sqarojnë një herë e mirë se cilën rrugë të ndjekin. Nëse një çift tani është fryt, shumë më mirë të ndahen dhe të vazhdojnë përpara.

GAFORRJA

Shenja juaj jeton në faza të alternuara. Deri në momentet e apatisë totale, momente alternative në të cilat do të dëshironit të tronditni botën. Ju jeni novatorë që nuk kënaqen kurrë me atë që kanë arritur dhe duan gjithmonë më shumë. Tani për tani ju keni një dëshirë të madhe të zbuloni gjithçka që keni brenda dhe të lëshoni avull pasi të keni grumbulluar shumë.

LUANI

I dashur Luan, sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel, 13 gusht 2023), dashuria ka qenë një terren prove për shumë njerëz të lindur nën shenjën e Demit, veçanërisht javët e fundit. Ka pasur shumë raste për përballje me partnerin, qoftë edhe për arsye të parëndësishme. Njerëzit të cilët, nga ana tjetër, janë ende në kërkim të një shpirti binjak, në këtë moment ndjehen pak të stimuluar për t’u çiftuar dhe preferojnë të jetojnë marrëdhënie në liri totale dhe pa asnjë kufizim.

VIRGJËRESHA

Ndjenjat janë gjithmonë në themel të jetës suaj. Kur një histori nuk funksionon, ju ndiheni veçanërisht të shqetësuar dhe të frustruar. Gaforret që mund ta bëjnë punën e tyre me fryt, zakonisht kanë jetë dashurie shumë të kënaqshme. Është gjithashtu e rëndësishme për ju që të ndiheni të mbështetur nga një familje që ju do dhe ju vlerëson shumë.

PESHORJA

Java e re do të fillojë në vazhdën e asaj të mëparshme, me një Dash euforik dhe të vendosur, por mbi të gjitha shumë ambicioz. Megjithatë, do të duhet të përpiqeni të lini mënjanë atë mosbesim që mund të lindë për shkak të ndonjë dështimi të kaluar. Tani do të duhet të përpiqeni të ecni përpara dhe të harroni të kaluarën e keqe, duke mbajtur parasysh vetëm gjithçka që ju ka dhënë kënaqësi.

AKREPI

Të dashur Akrepa, sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel, 13 gusht 2023), tani jeni shumë të zënë me punë dhe një projekt që ju shkon për zemër. Edhe nëse ndiheni të lodhur, vazhdoni të këmbëngulni në planet tuaja sepse së shpejti do të shpërbleheni.

SHIGJETARI

Ndiheni të nënstimuluar, veçanërisht në dashuri. Ndoshta për të rikuperuar stimujt do t’ju duhet një projekt intrigues që mund t’ju bëjë të fitoni një shumë të mirë parash. Ndryshe Venusi flet për emocione që duhen ndjekur dhe ushqyer.

BRICJAPI

Qielli është ideal për të përfunduar projekte, veçanërisht nëse jeni një profesionist i pavarur. Hapuni në rrugë të reja profesionale dhe mos kini frikë të guxoni. Organizoni diçka të këndshme për të bërë në shoqëri, madje edhe me njerëz të rinj. Prisni lajme të mira në punë.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 13 gusht 2023), yjet flasin për dashurinë, ndaj kultivoni miqësi të reja që mund të kthehen në diçka më shumë. Lajmet e punës që do të vijnë së shpejti, të mira për projekte të reja.

PESHQIT

Keni një dëshirë të madhe për të bërë gjëra dhe për të përfituar nga kjo ditë për të realizuar projektet tuaja por edhe për të qenë pranë të dashurit tuaj që ka nevojë për ju më shumë se kurrë tani. Dashuria mund të japë emocione të bukura ndaj dilni jashtë dhe hapuni ndaj njohjeve të reja nëse jeni beqarë. Puna mund të presë, prandaj trajtojeni veten pak relaksim.