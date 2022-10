Kthesa dramatike, hëna e re më 25 tetor do të bëjë “kërdi” në këto e shenja

Eklipsi diellor dhe hëna e plotë e 25 tetori nuk do t’ju bëjë domosdoshmërisht të përplaseni, por do të sjellë ndryshime në zemër dhe realizime emocionale që do të prishin cilësinë dhe komoditetin e marrëdhënies në të cilën jeni. Astrologët theksojnë se kjo është një periudhë në të cilën gjërat që ishin të destinuara për ju do të ndodhin mjaft shpejt.

LUANI

Kjo monedhë do të nxjerrë në pah anën tuaj sentimentale. Do të përballeni me ndryshime të papritura që do t’ju tronditin deri në palcë dhe do t’ju bëjnë të mendoni për atë që ju nevojitet në të vërtetë për t’u ndjerë të sigurt dhe të sigurt. Mos kini frikë të tregoni anën tuaj të pambrojtur dhe të mbështeteni te familja ose njerëzit e afërt. Merrni pak kohë për të pushuar dhe për të rimbushur bateritë tuaja dhe për të kuptuar se për çfarë po përpiqeni në jetë.

AKREPI

Ka mundësi që të përballeni me një krizë të caktuar identiteti. Kjo është një periudhë çlirimi, përgatituni t’i thoni lamtumirë pakënaqësisë, zemërimit dhe ngarkesave. Duhet të lini të largohen nga ato ndjenja që mbani brenda, në mënyrë që të lini dritën dhe energjinë pozitive të hyjë në jetën tuaj. Kjo periudhë do të jetë si një vorbull për ju, do të mbyllë shumë dyer, por do të hapë edhe më shumë. Megjithëse përfundimet mund të jenë të vështira, ato janë të nevojshme për t’ju çuar në rrugën për të cilën jeni të destinuar.

UJORI

Kjo monedhë do të ketë ndikimin më të madh në jetën tuaj publike, pra në imazhin që lini në publik, me theks në reputacionin dhe punën tuaj. Mundohuni të gjeni ekuilibrin kur të tjerët po ju vëzhgojnë ju ose veprimet tuaja. Kjo është një kohë e mirë për të marrë një pushim dhe për të menduar për atë që dëshironi me të vërtetë dhe për t’u përballur me ndjenjat tuaja. Prisni një përmbysje të madhe kur bëhet fjalë për punën, mund të jetë shumë e mirë ose shumë e keqe, por fakti është se diçka drastike është në rrezik. Sido që të jetë, mos merrni vendime të mëdha tani.