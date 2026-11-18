Pas 521 ditësh e raportuar e zhdukur, një adoleshente amerikane u gjet në Oregon falë një kërkese për ndihmë që i bëri një personi të njohur në lojën online “Among Us”.
Vajza ishte larguar nga banesa e saj në Utah në maj të vitit 2025, kur ishte 15 vjeçe. Në tetor 2026, ajo hyri në kontakt me një lojtar tjetër dhe biseda mes tyre më pas kaloi në një platformë tjetër. Aty i tregoi kush ishte dhe se një burrë po e mbante kundër dëshirës në shtëpinë e tij në Oregon.
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Pasi mori këtë informacion, lojtari ia tregoi së ëmës. Ajo njoftoi FBI-në, ndërsa hetuesit zhvilluan një videotelefonatë të mbikëqyrur për të konfirmuar identitetin e adoleshentes dhe për të zbuluar vendndodhjen e saj.
Më 1 nëntor, autoritetet hynë në banesë dhe e çuan vajzën në një vend të sigurt, më shumë se 17 muaj pas zhdukjes së saj.
Për këtë rast u arrestua 39-vjeçari Adam Hunter Harmel. Ai përballet me akuzën se ka transportuar një të mitur përtej kufijve shtetërorë me synim përfshirjen e saj në veprimtari seksuale të paligjshme. Këto akuza ende nuk janë provuar në gjykatë.
Adoleshentja tani është e sigurt. Kontakti përmes lojës dhe vendimi i lojtarit dhe i nënës së tij për ta marrë seriozisht kërkesën e saj mundësuan ndërhyrjen e autoriteteve.