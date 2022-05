Kombinojeni hudhrën me këtë përbërës, tensioni i lartë ulet shumë herë më shpejt

Me këtë recetë të vjetër gjermane ju do të arrini të lu. ftoni presionin e lartë të gjakut, ti thoni lamtumirë arterieve të bllokuara dhe shumë më tepër. Ju do t’ju duhen vetëm xhenxhefil, hudhër, limon dhe ujë! Kur bëhen bashkë këto tre përbërës, veprimi i tyre shumëfishohet.

Ja receta e plotë:

Përbërësit:

4 thelpi hurdhra

Pak xhenxhefil

4 limona (bashkë me lëkurën)

1 litër ujë

Përgatitja dhe përdorimi:

Së pari ju duhet të lani mirë limonët dhe ti prini ato në copa të vogla. Pas kësaj shtojini në një blender bashkë me hurdhrat, xhenxhefilin dhe limonin. Masën e krijuar hidheni në një tenxhere me ujë të valuar.

Para se të marrë valën, hiqeni nga zjarri dhe lëreni të qetësohet. Ruajeni në shishe qelqi.

Prania e limonit do të neutralizojë erën e pakëndshme të hurdhrave prandaj mos u shqetësoni për këtë! Konsumojeni këtë pije, çdo ditë me stomak bosh, të paktën dy orë përpara çdo vakti. Gjithmonë tundeni shishen përpara përdorimit.

Përmirësoni shëndetin tuaj dhe i thoni lamtumirë arterieve të bll.okuara me këtë përzierje të shëndetshme dhe të mahnitshme!