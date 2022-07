Kini kujdes! Zemrat emoji kanë kuptime të ndryshme sipas ngjyrave, po i dërgoni gabim

A i keni kushtuar ndonjëherë vëmendje ngjyrës së emoji-t të zemrës që keni dërguar? Emoji-t e zemrës janë përdorur gjithmonë shpesh në rrjetet sociale. Pra, çfarë kuptimi kanë ngjyrat e ndryshme të zemrës së emoji?

1. Zemra e Kuqe

E kuqja është ngjyra e pasionit, epshit dhe gjallërisë. Qoftë një fustan i kuq apo një trëndafil i kuq, ngjyra e kuqe mund të tregojë gjithmonë ndjenjat më pasionante

Zemra e kuqe është gjithashtu emoji më klasik i zemrës, ju mund ta përdorni këtë emoji për të treguar dashurinë, dashurinë ose mbështetjen tuaj të drejtpërdrejtë ndaj atij që ju intereson. Përdoret gjerësisht midis marrëdhënieve romantike, familjes dhe miqve. Mund të quhet emoji i zemrës më i pagabuar.

2. Zemra e Verdhe

E verdha, një ngjyrë primare. Është një ngjyrë që jep një ndjenjë gëzimi, optimizmi, lumturie dhe qetësie, zakonisht e lidhur me diellin.

Dhe kjo zemër e verdhë përdoret shpesh për të shprehur miqësinë, apo dashurinë mes jush dhe anëtarëve të familjes suaj. Mund të nënkuptojë gjithashtu besnikëri, mirësi, ndershmëri, kreativitet dhe cilësi të tjera të mira. Në përgjithësi, është një emoji pozitiv i zemrës.

3. Zemra Portokalli

Në varësi të psikologjisë së ngjyrave, portokallia është një ngjyrë që nënkupton ngrohtësinë, guximin dhe eksitim, mund të kombinohet nga e kuqja dhe e verdha, kështu që portokallia mund të thuhet se ka kombinuar karakteristikat e të dy ngjyrave.

Natyrisht, mund të shprehë nga njëra anë dashuri ose admirim, dhe gjithashtu mund të nënkuptojë lidhje të ngushta, nostalgji dhe mbrojtje. Nga ana tjetër, zemra portokalli tregon gjithashtu një emocion të kujdesshëm, ose të themi frikacak. Kur doni t’i dërgoni një zemër të kuqe dikujt që ju pëlqen, por në të vërtetë nuk keni guxim… Duke qenë se është pranë zemrës së kuqe, ndoshta është zgjidhja më e mirë për të treguar ndjenjat tuaja pa e shtyrë marrëdhënien. Kjo zemër portokalli mund të jetë emoji më i përshtatshëm për lidhjen ‘më shumë se miqtë, më pak se i dashuri’ .

4. Zemra e Gjelbër

E gjelbra konsiderohet si një ngjyrë ekologjike dhe relaksuese që njihet nga shumë njerëz dhe në shumicën e rasteve simbolizon harmoninë, qetësinë dhe paqen☮. Megjithatë, jeshile është gjithashtu një ngjyrë që përfaqëson zili ose xhelozi. Në disa kultura, është madje një ngjyrë që tregon tradhti ose mashtrim.

Sigurisht që mund të përdorni zemrën e gjelbër për të treguar kujdesin tuaj për mjedisin, por më shpesh përdoret për të shprehur xhelozinë në një mënyrë pozitive. Të tilla si “Kam dëgjuar që ke bërë një të dashur të re, mirë për ty” ose “ajo është një bukuroshe e vërtetë”. Ajo gjithashtu mund të zgjerohet për të shprehur dashurinë e fshehtë, dashurinë e fshehtë dhe dashurinë e padëshiruar.

Shënim: Pse jeshilja do të thotë xhelozi? Thuhet se meritë i takon tragjedisë së famshme ‘Othello’ e shkruar nga William Shakespeare—— «O! Ruhu, zotëria im, nga xhelozia; është përbindëshi me sy të gjelbër që tallet me mishin me të cilin ushqehet.” Dhe grekët mendonin se kur kishe zili, trupi yt prodhonte shumë biliare dhe i jepte lëkurës një nuancë të gjelbër.

5. Zemra blu

Kur bëhet fjalë për blunë, ju mendoni për qiellin apo për detin e paanë? Në çdo rast, bluja është ngjyra përfaqësuese e mençurisë, stabilitetit, autoritetit dhe besimit.

Zemra blu është një emoji zemre vetëm për miqtë dhe marrëdhëniet platonike. Nuk është aq pasionante sa një zemër e kuqe apo rozë, por tregon një dashuri të butë, respekt dhe jetëgjatë. Meqenëse bluja përmban edhe melankolinë, ajo përfaqëson dashurinë e thellë dhe të hidhur.

6. Zemra vjollce

Vjollca shpesh lidhet me luksin, fisnikërinë, elegancën dhe sofistikimin, dhe gjithashtu është përdorur për të treguar misticizëm dhe magji.

Pra, në thelb do të thotë qetësi, fisnike, elegancë, luks ose dashuri misterioze, dhe mund të përdoret gjithashtu për të shprehur emocionet midis prindërve dhe fëmijëve. Sidoqoftë, në mediat sociale, emoji-të e purpurta me zemër përdoren më shumë në temat e ushtrisë amerikane (çmimi The Purple Heart) ose BTS (një grup për djemtë koreano-jugor).

Shënim: Ekziston një frazë e famshme e përdorur nga Taehyung (një anëtar i BTS), ai tha: “A e dini se çfarë do të thotë vjollca? Vjollca është ngjyra e fundit e ylberit kohë…” Që atëherë, ishte bërë emoji i preferuar në grupet e fansave të BTS.

7. Zemër kafe

Kafe është ngjyra e besueshmërisë, sigurisë dhe sigurisë. Dhe meqenëse pjesa më e madhe e çokollatës është kafe, kjo ngjyrë mund të shprehë edhe ndjenjat e ëmbëlsisë së hidhur.

Ju mund ta përdorni këtë emoji zemre kafe për të shprehur më shumë dashuri të qetë, si, romancë dhe emocione të tjera, disa njerëz preferojnë ta përdorin atë për të treguar çokollatën në formë zemre. Për më tepër, emoji-të e zemrës kafe mund të përfaqësojnë gjithashtu lëkurën e zezë ose kafe🏽🏾.

8. Zemra e Zeze

E zeza është një ngjyrë shumë e diskutueshme. Disa njerëz e mendojnë atë një ngjyrë formale, misterioze dhe rebele, dhe të tjerë mendojnë për atë një ngjyrë të trishtuar, të pamëshirshme dhe të mbarimit. E gjitha varet nga situata kur përdorni ngjyrën e zezë.

Kështu, nga njëra anë emoji me zemër të zezë mund të shprehë dëshpërim dhe trishtim, në këtë rast, përdoret shpesh me ⚱ një urnë funerali, 🙏 duar të palosura, ⚰ arkivol dhe 😔 fytyrë e zhytur në mendime, shtohet shpesh kur shpreh RIP. Nga ana tjetër, kur ka kuptim pozitiv, ky emoji mund të përfaqësojë edhe stilin gotik dhe Lolitën e errët që pëlqejnë të rinjtë, 🖤 mund të tregojë edhe rebelimin dhe humorin tuaj të zi. Por duhet të jeni të vetëdijshëm se në disa kultura, zemra e zezë do të thotë e pamëshirshme dhe pa ndërgjegje, ose një zemër plot urrejtje dhe xhelozi, dhe kjo është krejtësisht negative.

9. Zemra e Bardhe

Ashtu si ngjyra e zezë, ngjyra e bardhë gjithashtu ka karakter të dyfishtë. Në pozitive, e bardha nënkupton sinqeritetin, pastërtinë dhe pafajësinë, për shembull nuset gjithmonë veshin të bardhë për të treguar pastërtinë e tyre. Në negativ, mund të shprehë zbrazëti trishtim dhe izolim.

Një zemër e bardhë simbolizon lumturinë, dashurinë e pastër dhe dashurinë e madhe që nuk mund të shkatërrohet. Mund të përfaqësojë gjithashtu Ditën e Bardhë dhe mund të përdoret me çokollatë për të nënkuptuar çokollatën e bardhë. Nga ana tjetër, ashtu si 🖤, zemra e bardhë mund t’ju tregojë ngushëllimet.

10. Zemra të tjera të reja në 2023

Në dokumentet në lidhje me draftin e versionit 15.0 të Unicode që u publikua vitin e kaluar, Nënkomiteti Emoji na tregoi se do të publikohen edhe 3 zemra të tjera me ngjyra. Ato janë zemër blu e lehtë, zemër rozë dhe zemër gri .

Zemra blu e hapur : Blu e hapur, ose mund ta quash këtë ngjyrë bruz, është një ngjyrë që inkurajon përqendrimin te vetja, si mendimet dhe ndjenjat e tua.

Në varësi të psikologjisë së ngjyrave, thuhet se bluja e lehtë mund të lidhet me një vetëvlerësim më të lartë dhe dashuri për veten. Pra, zemra blu e çelët është një emoji zemre vetëm për veten tuaj, mund të përdoret në tema të tilla si #loyourself #doyourbest #controlyouesevef ose tema të tjera vetë-inkurajuese.

Zemra rozë : Askush nuk mund ta mohojë që trëndafili është ngjyra e butësisë dhe e ëmbël. Është më pak pasionante se e kuqja, shfaqet më e butë dhe më pak agresive.

Zemra rozë tregon në mënyrë të përkryer karakteristikat e ngjyrës së saj. Emoji i zemrës rozë mund të përfaqësojë dashuri të kujdesshme dhe të zhytur në mendime, dashuri të njohur, dashuri të butë dhe të ëmbël. Nuk mund të përdoret vetëm midis marrëdhënieve romantike, por mund të përdoret edhe në lidhje farefisnore.

Zemra gri : Gri është një ngjyrë as e errët dhe as e bardhë, dhe tregon karakteristika të tilla si të palidhura, neutrale, të paanshme dhe të pavendosur.

Nga njëra anë, emoji gri të zemrës mund të nënkuptojë dashuri të moderuar, të përmbajtur ose dashuri rraskapitëse. Mund të mos e forcojë, fuqizojë ose të japë energji dashurinë tuaj, por gjithmonë në mënyrë të qëndrueshme. Përveç kësaj, në disa kultura, zemra gri do të thotë të zhgënjyer, ose të duash të heqësh dorë nga diçka.

Përveç kuptimeve të përmendura më lart, sigurisht që mund t’i përdorni të gjitha këto emoji zemre thjesht për të dekoruar tekstin tuaj, ose si vijë ndarëse për ta bërë tweet-in tuaj më të gjallë.

Sa i përket grupeve, veçanërisht fansave të K-pop🇰🇷 dhe J-pop🇯🇵, kur një nga ngjyrat e zemrës është ngjyra që përfaqëson zyrtarisht idhullin e tyre, atëherë kjo zemër është emoji perfekt për të treguar mbështetje për idhullin që ata duan.