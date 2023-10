Kinemaja në zi, ndahet nga jeta aktori legjendar (EMRI-FOTO)

Ka ndërruar jetë në moshën 81-vjeçare aktori legjendar Richard Roundtree, i cili bëri historinë e filmit me rolin e tij si ‘Shaft’.

Richard Roundtree u diagnostikua me kancer pankreatik dy muaj më parë. Ai kishte familjen pranë kur dha frymën e fundit në shtëpi në Los Angeles, sipas njoftimit për vdekjen e tij.

Me interpretimin e tij në filmin “Shaft” ai u nominua për çmimin “Ylli i Ri i Vitit” në Golden Globes në 1972.

Ai ishte shfaqur edhe në vazhdimet e filmit ‘Shaft’s Big Score!’ dhe trilogjinë “Shaft In Africa” ​​të vitit 1973, dhe gjithashtu luajti në serialin televiziv “Shaft” të vitit 1973.

Ka marrë pjesë edhe në filmat “Rrënjët”, “Një herë … Kur ishim me ngjyrë”, “Man Friday”, “Shaft’s Big Score!”, “Shaft në Afrikë”, “Tërmete”, “Ikje në Athinë”. “, “Forca kundërshtare”, “Polic Maniac”, “Shtatë”, “George of the Jungle”, “Corky Romano”, “Brick”, “Speed ​​Racer” dhe “What Men Want”.