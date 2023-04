Këto ushqime ju ndihmojnë të luftoni kundër plakjes

Shumica prej nesh do të dëshironin të jetonin një jetë të gjatë dhe të shëndetshme, megjithëse pak do të shkonin aq larg sa multimilioneri i teknologjisë amerikane 45-vjeçar Bryan Johnson, i cili thuhet se ha më shumë se 70 kg perime në muaj, plus çokollatë të zezë dhe shumë suplemente për të ndihmuar në kthimin e efekteve të plakjes.

A është ai i çmendur?

Ndoshta jo.

Kohët e fundit kam përfunduar një serial televiziv mbi shkencën e plakjes, i cili përfshinte udhëtimin nëpër botë, takimin me ‘super moshat’ – njerëz në të 80-at dhe 90-at e tyre që duken dhe sillen si dikush dekada më i ri.

Ata si Arakaki Toshimitsu, një mjeshtër i karatesë nga Okinaëa, një ishull në brigjet e Japonisë.

Në moshën 80-vjeçare, ai është në formë të mrekullueshme dhe ia atribuon këtë stërvitjeve të përditshme dhe një diete relativisht të ulët në kalori, por e mbushur me perime dhe alga deti.

Gjatë krijimit të serialit, fola edhe me shkencëtarë kryesorë që po hulumtojnë mënyra për të ngadalësuar, apo edhe për të ndryshuar procesin e plakjes.

Një nga gjërat që ata thanë, e cila me të vërtetë më befasoi, është se gjenetika luan një rol relativisht të vogël në atë se sa mirë plakeni – mënyra juaj e jetesës është shumë më e rëndësishme .

Ne e dimë se çfarë dhe sa hani luan një rol kyç nëse do të qëndroni të shëndetshëm apo jo – por ajo që duket të jetë po aq e rëndësishme është ndikimi që ky ushqim ka në mikrobiomën tuaj të zorrëve, përzierjen e baktereve, viruseve dhe kërpudhave, të cilat jetojnë në zorrët tuaja.

Duket se çdo disa javë një studim i ri zbulon një mënyrë të re se si këto mikrobe ndikojnë në trupin dhe trurin tonë.

Për shembull, ato luajnë një rol kritik në rregullimin e sistemit tuaj imunitar, i cili nuk është vetëm thelbësor për t’ju mbrojtur nga infeksionet, por edhe në kërkimin dhe shkatërrimin e kancerit.

Tani ka prova në rritje se mikrobioma juaj ka një ndikim të madh në atë se sa mirë plakeni.

Në një studim, të botuar në fillim të këtij muaji në revistën Nature Aging, shkencëtarët në Akademinë e Shkencave Guangxi në Kinë krahasuan mikrobiomet e 1,575 njerëzve, nga mosha 20 deri në mbi 100 vjeç.

Ata zbuluan se njëqindvjeçarët e shëndetshëm (ata më pak të shqetësuar nga sëmundjet e lidhura me moshën) kishin një përzierje shumë të larmishme të insekteve në zorrët e tyre, me nivele veçanërisht të larta të një specie bakteriale të quajtur bacteroidetes.

Ky insekt më parë ka qenë i lidhur me dobësinë dhe është i pranishëm në sasi shumë më të vogla në zorrët e njerëzve që janë mbipeshë.

Bakteroidet duken më pak të mirë në thithjen e yndyrës që konsumojmë sesa bakteret e tjera të zorrëve, kështu që njerëzit që kanë më shumë prej saj priren të heqin më shumë kalori nga trupi i tyre.

Një avantazh tjetër i të pasurit shumë bakteroidet është se ato janë shumë të mira në shndërrimin e fibrave në ushqimin që hamë në acide yndyrore me zinxhir të shkurtër, kimikate që kanë efekte të fuqishme anti-inflamatore në të gjithë trupin.

Meqenëse inflamacioni kronik drejton shumë sëmundje të lidhura me plakjen, si kanceri, sëmundjet e zemrës dhe çmenduria, nuk është për t’u habitur që ky insekt i veçantë duket se luan një rol të rëndësishëm për të na mbajtur të shëndetshëm ndërsa rritemi.

Mënyra më e mirë për të rritur nivelet në zorrë të bakteroideteve (dhe baktereve të tjera ‘të mira’) është të hani një dietë kryesisht me bazë bimore, të pasur me fibra, duke u siguruar që të hani shumë fruta dhe perime me ngjyra të ndryshme.

Kur shikoni zakonet dietike të komuniteteve anembanë botës me nivele të larta njerëzish që jetojnë në një pleqëri të shëndetshme, kjo është pikërisht ajo që shihni.

Ndihmat e përditshme të ushqimeve të fermentuara, janë treguar gjithashtu se nxisin bakteret tuaja ‘të mira’ të zorrëve, ndërsa ushqimet me sheqer kanë efektin e kundërt.

Por është interesante, duket se jo të gjithë kanë mjaft insekte të mira në zorrët e tyre të nevojshme për të përfituar nga një dietë e pasur me fibra – megjithëse nuk ka asnjë mënyrë të lehtë për të dalluar nëse kjo vlen për ju.

Po në lidhje me transplantimin e mikrobiotës fekale (FMT) nga dikush që tashmë ka shumë prej tyre?

Për ta bërë këtë, mjekët mbledhin feçe nga një dhurues i shëndetshëm, e trajtojnë atë për të hequr çdo gjë potencialisht të dëmshme – dhe e transplantojnë atë në zorrën e marrësit (zakonisht përmes një tubi të kaluar përmes hundës poshtë, ose lart në rektum).

Mund të ndryshojë jetën.

Unë kam parë një pacient të infektuar me një insekt të keq të quajtur clostridium difficile, i cili i kishte shkaktuar dhimbje për vite dhe ishte rezistent ndaj të gjithë antibiotikëve në dispozicion.

Brenda pak orësh pasi kishte FMT, ajo u shërua, falë fluksit të insekteve të shëndetshme të donatorëve.

Por a mund të ndikojë në plakje?

Studimet e kafshëve sigurisht që sugjerojnë këtë.

Në një raport nga Universiteti i Anglisë Lindore vitin e kaluar, mostrat e poo nga minjtë tre muajsh u transplantuan në ata 24 muajsh; ekuivalente me 80 te njerëzit.

Ata gjithashtu bënë eksperimentin e kundërt, duke transplantuar mikrobet e zorrëve nga minjtë e vjetër në të rinj.

Çuditërisht, minjtë e rinj që morën jashtëqitjen e vjetër shfaqën shpejt shenja të plakjes së përshpejtuar, me inflamacion të përhapur në trurin, sytë dhe sistemin nervor të tyre.

Transferimi i jashtëqitjes së re te minjtë e moshuar pati efektin e kundërt, duke rritur nivelet e baktereve të dobishme, duke qetësuar inflamacionin dhe duke i bërë minjtë e moshuar të dukeshin më të rinj dhe më të shëndetshëm.

Është e qartë se janë ditët e hershme dhe dyshoj nëse kërkimi për rininë e përjetshme do të përfundojë me transplantim fekale – por kjo tregon sërish se sa të rëndësishme janë bakteret tona të zorrëve dhe pse duhet t’i ushqeni dhe respektoni ato.