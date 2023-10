Këto ushqime ju ndihmojnë të largoni ftohjen

Edhe pse ftohja është më shumë diçka e bezdisshme sesa serioze, kur jetoni në mes të një pandemie, gjëja më e mirë që mund të bëni është të siguroheni të jeni sa më i shëndetshëm.

Kjo fillon nga kuzhina juaj.

Një regjim ushqimor që bazohet në konsumimin e ushqimeve me aciditet të ulët dhe me bazë bimore alkaline do t’ju ndihmojnë të fitoni energji, të humbni peshë dhe të ulni nivelet e inflamacionit në trupin tuaj.

Për t’ju ndihmuar, AgroËeb.org ju sjell një listë të plotë të llojeve më të mira të ushqimeve që ju ndihmojnë të parandaloni ftohjen.

Ushqimet e pasura me vitaminë A

Vitamina A luan një rol të rëndësishëm në luftimin e infeksioneve.

Burime të shkëlqyera të vitaminës A janë ushqimet si patatet e ëmbla, karotat dhe kungujt.

Gjithashtu edhe perimet si spinaqi dhe brokoli përmbajnë sasi të konsiderueshme të vitaminës A.

Brokoli

Brokoli është i pasur me lënde ushqyese, veçanërisht sulforafan dhe izotiocianat, dy përbërje që kanë demonstruar veti anti-kanceroze dhe që forcojnë imunitetin.

Gjithashtu brokoli përmban antioksidantë, të tillë si glukorafanina, që ndihmojnë trupin për të luftuar sëmundjet.

Ushqimet e pasura me vitaminë C

Vitamina C shërben si një antioksidant dhe stimulon prodhimin e qelizave imune.

Disa nga ushqimet me përmbajtje të lartë të vitaminës C janë specat, brokolit, agrumet dhe manaferrat.

Ushqimet e pasura me vitaminë D

Vitamina D ka një rol të rëndësishëm në funksionin imunitar, por mungesa e saj është shumë e zakonshme.

Për të ndihmuar në përmbushjen e nevojave tuaja për vitaminë D, konsumoni produktet e peshkut si salmoni dhe peshku ton.

Selinoja

Duke qenë se selinoja përmban kryesisht ujë është tepër hidratues.

Megjithatë ajo përmban minerale dhe shumë fibra të tretshme e të patretshme, të cilat ndihmojnë në neutralizimin e acideve dhe toksinave.

Gjithashtu selinoja përmban anti-inflamatorë, që ndihmojnë duke zvogëluar rrezikun e prekjes nga infeksione dhe sëmundje të ndryshme.

Ushqimet e pasura me vitaminë E

Vitamina E është një tjetër antioksidant, që ndihmon në rregullimin e sistemit imunitar.

Arrat, farat dhe vajrat si ai i bajames, lajthitsë, vaji i lulediellit dhe farat e lulediellit sigurojnë një sasi të mirë të vitaminës E.

Avokado

Avokadot kanë përmbajtje të lartë të vitaminës A,C dhe E.

Këto vitamina shërbejnë gjithashtu si antioksidantë, që forcojnë dhe mbrojnë imunitetin tuaj.

Ushqimet e pasura me zink

Zinku është një mineral i nevojshëm për zhvillimin dhe funksionimin e qelizave imune.

Nëse jeni një adhurues i ushqimeve të detit, jeni me fat sepse gocat e detit përmbajnë më shumë zink se çdo ushqim tjetër.

Gaforrja dhe karavidhet janë gjithashtu burime të mira të zinkut./AgroWeb.org