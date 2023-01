Këto tre shenja të horoskopit e kanë të vështirë të flirtojnë

“Arti i flirtimit” nuk zotërohet lehtë nga të gjithë – edhe në ditët e sotme, kur pothuajse gjithçka është bërë më e lehtë për shkak të rrjeteve sociale. Ka njerëz që e zotërojnë atë (si Binjakët lozonjarë dhe Akrepat e pasionuar) dhe të tjerë të cilët ka të ngjarë t’u përkasin shenjave të mëposhtme që vështirë se do të “thyejnë akullin” me objektin e dëshirës së tyre.

Gaforrja

Gaforret i afrohen flirtimit edhe me ndjeshmëri dhe pakujdesi – domethënë mendojnë se askush nuk do t’i ofendojë, ashtu siç nuk do të ofendojnë askënd. Për më tepër, ata besojnë se nëse janë plotësisht të sinqertë dhe “hapin” zemrat e tyre do të marrin përgjigjen që meritojnë. Ata përpiqen të shfrytëzojnë dobësitë e tyre për t’u pëlqyer, por përfundojnë duke fituar simpatinë e tjetrit dhe jo interesin e dashurisë.

Virgjëresha

Ata në fakt as nuk e dinë se çfarë është flirtimi. Nëse përpiqen në jetën e tyre ta provojnë, do ta planifikojnë atë orë më parë (në çdo detaj), por në fund nuk do të arrijnë asgjë, pasi në fakt presin që e gjithë faza të zhvillohet në mënyrë perfekte, si në mendjen time. . Ata veprojnë vetëm sipas një plani (të tyre) dhe nëse diçka nuk shkon siç e presin, ata heqin dorë.

Ujori

Është pak e vështirë të besohet se Ujori mendjemprehtë dhe inteligjent e ka të vështirë të flirtojë, por është e vërtetë. Në fakt, ai nuk është aq i interesuar për flirtim. Në fakt, këtë “lojë” do ta nisë shumë rrallë, ndërsa mënyra sesi do t’i afrohet personit që i intereson duket paksa irrituese, pasi vazhdimisht përpiqet t’i gudulis dhe t’i sjellë në kufijtë e tyre.