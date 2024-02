Këto shenja urrejnë çdo gjë që ka të bëjë me Ditën e Shën Valentinit

Nëse i dëgjoni të flasin për Shën Valentinin , do t’ju thonë se është një festë komerciale, e pakuptimtë dhe vetëm për budallenjtë. Ata që janë vërtet të dashuruar, janë të dashuruar çdo ditë dhe nuk presin një dhuratë më 14/2, por në çdo moment të vitit. As nuk presin të tregojnë dashurinë e tyre vetëm në një ditë… Fake dhe false sërish.

Këto janë tre shenjat e zodiakut të cilat urrejnë festimin e Shën Valentinit.

Virëgjëresha

Virgjëreshat, duke qenë njerëz praktik dhe të ndjeshëm, u shfaqen puçrra në ditën e Shën Valentinit. Një humbje e tillë kohe, energjie dhe parash për një ditë në vit? Dhe të provojë çfarë? Gjithashtu, ata mendojnë “pse të shpenzoni para për të gjitha këto kur mund t’i investoni në diçka më të dobishme”?

Bricjapi

Për Bricjapët, Dita e Shën Valentinit konsiderohet “fake” dhe e pakuptimtë, ndaj me zgjedhje qëndrojnë jashtë atmosferës festive, jashtë luleshitës, pastiçerisë dhe çdo gjëje tjetër që shet atë ditë. Ashtu si e dashura e tyre, Virgjëresha, edhe ata kanë një qëndrim më logjik dhe praktik, duke besuar se edhe nëse kanë ndjenja për tjetrin, kjo do të duket, pasi janë me të. Çdo gjë tjetër është për të folur. Nëse keni një person që i përket kësaj shenje dhe e ftoni në darkë, nuk do të thotë “jo”, por mos prisni një rrëfim dashurie prej tyre, nën dritën e qiririt.

Ujori

Ujorët nuk e pëlqejnë aspak festën e “montuar” të krijuar nga kompanitë shumëkombëshe të kartolinave, me atmosferën e saj tashmë romantike. Pra, mos prisni prej tyre trëndafila, darka, çokollata, tullumbace dhe zemra. Ata kanë më shumë gjasa t’ju thonë se janë më të interesuar për të Premten e Zezë sesa për Ditën e Shën Valentinit.