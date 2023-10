Këto shenja do të përjetojnë shumë stres gjatë kësaj jave

Shtatori na la me një super hënë të plotë në shenjën e Dashit, e cila na jep mundësinë të sqarojmë disa situata dhe të lëmë pas gjithçka që nuk na përmbush më. Në këto korniza vjen edhe java e parë e tetorit, e cila do të jetë shumë interesante, por edhe stresuese për disa shenja të Horoskopit. Kundërshtimi Merkur-Neptun e bën të hënën një ditë mjaft të çuditshme, pa stabilitet në rezultatet e saj. Kjo, nga ana tjetër, na e bën shumë të vështirë marrjen e vendimeve. Kemi edhe një treshe të Mërkurit me Plutonin, i cili do të na bëjë të kuptojmë detaje që i kemi lënë mënjanë prej kohësh, por që ishin të rëndësishme.

Dashi

Mërkuri i kundërvihet Neptunit dhe kjo sjell konfuzion, por edhe një peizazh të turbullt. Nëse keni punë të rëndësishme të mbetura që duhet të mbyllen këtë javë, do ta keni të vështirë. Për vendime të rëndësishme preferoni fundin e kësaj jave, ku do të jeni më praktik. Treshja Mërkur-Pluton favorizon propozimet në nivel profesional dhe rrit ambiciet tuaja, por kjo do të thotë më shumë përgjegjësi dhe detyrime, të cilat do t’ju bëjnë edhe më të vështirë në këtë moment. Së fundi, duhet t’i kushtoni vëmendje katrorit të sundimtarit tuaj Mars me Plutonin. Ky aspekt mund të tregojë një atmosferë rivaliteti dhe luftarak në punë ose në shtëpi, qoftë me një shef mbizotërues ose me një prind apo partner mbizotërues.

Peshorja

Kundërshtimi i Mërkurit ndaj Neptunit nuk krijon kushtet më të mira për marrjen e vendimeve përfundimtare. Megjithatë, të enjten 10/05 Mërkuri zë një pozicion në shenjën tuaj deri më 22/10. Nga njëra anë, ky fakt mund të jetë veçanërisht i dobishëm në çështjet që lidhen me komunikimin, transaksionet, marrëdhëniet dhe udhëtimet. Do të keni më shumë ide dhe gjykim më të mirë. Megjithatë, Mërkuri nën këtë ndikim do t’i japë përditshmërisë tuaj një ritëm të shtuar, dhe ju do të jeni më të zënë dhe kërkues, gjë që padyshim do t’ju shkaktojë stres intensiv. Më në fund, në orët e para të së hënës 10/09, nga shenja juaj me Plutonin formohet sheshi i Marsit, i cili ndikon deri në fundjavë.

Bricjapi

Java që sapo ka nisur do të ketë ndoshta një ndjenjë të fortë se dëshironi të shpëtoni nga situatat. Mund t ndiheni veçanërisht të lodhur dhe të stresuar nga përditshmëria. Kundërshtimi i Mërkurit me Neptunin kërkon vëmendje dhe para se të merrni ndonjë vendim, është mirë të mendoni sërish për faktet. Hyrja e Mërkurit në Peshore të enjten është lëvizja më e rëndësishme planetare e javës, pasi planeti i komunikimit më në fund çlirohet pas një pauze dy mujore nga pozicioni i tij i mëparshëm në Virgjëreshë. Për horoskopin tuaj diellor, Mërkuri në Peshore ka të bëjë kryesisht me çështjet e karrierës. Kjo periudhë do të jetë një periudhë veçanërisht ambicioze për ju, ku mund t’ju jepen mundësitë për të realizuar qëllimet tuaja.