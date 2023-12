Këto ngjyra do të dominojnë në arredimin e shtëpive në 2024, sipas arkitektëve

Sipas zgjedhjes së arkitektëve, 2024 përfaqëson mbretërimin e ngjyrave jeshile, portokalli dhe rozë. Por si t’i shikoni ato nga pozicioni i të mësuarit të feng shui-t në qasjen e dekorimit të shtëpisë? Duke qenë se çdo hapësirë është unike dhe duhet të trajtohet si e tillë, është më e vështirë të krijohen udhëzime të përgjithshme për ngjyrat sipas parimeve të feng shui-t. Një ndikim të rëndësishëm kanë mjedisi, planimetria dhe anëtarët e familjes që jetojnë aty.

Ngjyra e gjelbër i përket elementit të drurit. Ajo është e lidhur me energjinë yang të rritjes dhe energjinë e stinës së pranverës. Është e shkëlqyeshme në dhomat e fëmijëve. Simbolizon rritjen, vitalitetin dhe shëndetin. Shpesh mund të jetë shumë e dobishme në pothuajse të gjitha dhomat për shkak të energjisë së saj të mirë. Për këtë arsye propozohet shpesh në kuzhinë dhe përmes detajeve në dhomën e ndenjes dhe tualet.

Ngjyra portokalli është mjaft energji yang, përdoret në ato pjesë të shtëpisë që janë të errëta. Kontribuon në krijimin e dritës në zonat e errëta të hapësirës. Portokallia, siç e dimë, është një kombinim i së kuqes, e cila vjen nga energjia e Zjarrit dhe e verdha, nga energjia e Tokës.

Roza është ngjyra e energjisë së Metaleve, por edhe e Zjarrit. Është e mirë në kombinim me të bardhën. Shkon gjithashtu me ngjyrën kafe. Ato janë të lidhura me energjinë e Tokës dhe kështu mbështesin dhe krijojnë një lloj ekuilibri midis dy elementëve kundërshtarë; Zjarrit dhe Metalit. Në brendësi është më mirë të ketë më pak ngjyrë rozë.