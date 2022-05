Këto janë ushqimet që mund t’i konsumojmë edhe pasi kanë skaduar

Rekomandohet që të kontrolloni jetëgjatësinë e çdo produkti përpara se ta blini, në mënyrë që të dini se sa kohë është i sigurt për t’u përdorur. Megjithatë, disa produkte nuk prishen kaq shpejt, kështu që afati i ruajtjes vendoset më shumë në mënyrë parandaluese ose është një etiketë cilësie sesa qëndrueshmëri.

Produktet e mëposhtme mund t’i përdorni plotësisht në mënyrë të sigurt edhe pas datës së skadencës. Sigurisht, kontrolloni gjithmonë për shenja përkeqësimi ose helmimi. Ekspertët këshillojnë që nëse keni dyshimin më të vogël për cilësinë e ushqimit, është mirë ta hidhni.

Oriz i bardhë i papjekur

Sipas ekspertit të kuzhinës aziatike, Ruiz Asri, orizi i bardhë i papjekur kalon nëpër disa procese përpunimi dhe rafinimi përpara se të hidhet në shitje. Mund të zgjasë deri në gjashtë muaj pas datës së skadencës nëse ruhet në një enë hermetike.

Salcë soje

Asra thotë se salca e sojës mund të konsumohet edhe dy deri në tre vjet pas datës së skadencës, nëse, sigurisht, ruhet siç duhet. Meqenëse është bërë me fermentim dhe përmban një përqendrim të lartë të natriumit, salca e sojës ka një jetëgjatësi shumë të gjatë nëse ruhet në një vend të freskët, të thatë dhe larg nga rrezet e diellit direkte. Afati i ruajtjes është më shumë tregues se kur është më mirë të konsumohet, sepse salca e sojës gradualisht do të humbasë shijen e saj me kalimin e kohës – thekson ai. Nëse ruhet në frigorifer dhe nuk shtohet ujë apo përbërës të tjerë, salca e sojës mund të përdoret për një kohë të gjatë.

Kripa

Produktet që përmbajnë kripë sigurisht që prishen, por vetë kripa e kuzhinës është pothuajse e pavdekshme. Mund të zgjasë deri në pesë vjet pasi të keni hapur paketimin.

Pastë dhëmbësh

Sipas faqes së internetit Crest, pasta e dhëmbëve mund të përdoret edhe pas datës së skadencës, megjithëse më pas humbet efektivitetin e saj në luftën kundër kariesit .

Frutat dhe perimet e ngrira të pahapura

Mund të hani pako të pahapura me fruta dhe perime që janë ngrira për rreth tetë deri në dhjetë muaj pas datës së skadencës së deklaruar. Arsyeja për këtë është fakti se temperaturat e ulëta pengojnë riprodhimin e mikroorganizmave të dëmshëm. Sigurisht, kjo nuk është një garanci 100%, prandaj sigurohuni që të kontrolloni sendet ushqimore, veçanërisht nëse i keni shkrirë ato më parë.

Makarona

Nëse ruhen në një enë qelqi dhe nuk janë të ekspozuara ndaj lagështirës, ​​makaronat mund të zgjasin shumë pasi të kenë skaduar.

Ushqim i konservuar

Sipas Departamentit Amerikan të Bujqësisë, ushqimi në ambalazh prej kallaji mund të zgjasë me vite, përderisa vetë kanaçja është në gjendje të mirë, derisa të shfaqen ndryshku, dëmtime, gërvishtje dhe të ngjashme si këto. Nëse kanaçja është fryrë, ka mundësi që ushqimi brenda është prishur.