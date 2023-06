Këto janë shenjat më të qeta të Horoskopit

Disa njerëz kanë kontroll të plotë të vetvetes dhe emocioneve të tyre. Ata zakonisht udhëhiqen nga intuita e tyre dhe shenja në të cilën kanë lindur mund të jetë gjithashtu një faktor në natyrën e tyre të qetë.

Ja disa nga shenjat e zodiakut që janë më të qetë:

Demi

Si një shenjë e Tokës, e karakterizuar nga qëndrueshmëria e saj, me meritë fiton vendin e saj në listën e shenjave më të qeta.

Demi shquhet për durimin dhe kokëfortësinë e tyre. Ata mbeten të palëkundur në bindjet e tyre, gjë që ndonjëherë mund t’i pengojë, por gjithmonë i ndihmon të reagojnë me qetësi, duke shmangur vendimet e nxituara dhe reagimet stresuese.

Peshorja

I urrejnë tensionet dhe konfliktet, ndaj përpiqen të ruajnë gjakftohtësinë e tyre kur të tjerët janë në panik. Çdo veprim i tyre është i menduar mirë, dhe ata dinë të vlerësojnë çdo situatë. Ata e shijojnë jetën dhe ua lënë histerinë të tjerëve.

Akrepi

Dihet se ata shmangin reagimet e shpejta, duke mbajtur gjakftohtësinë dhe duke u përpjekur të vlerësojnë faktet përpara se të shprehin mendimin e tyre. Ata e kuptojnë se temperamentet dhe shpërthimet nuk do të çojnë në asgjë konstruktive dhe përpiqen të mendojnë përpara se t’i përgjigjen diçkaje.

Bricjapi

Duke qenë vendimtarë, të fortë dhe të guximshëm, Bricjapët janë “profesionistë” për të qëndruar të qetë dhe të durueshëm në situata stresuese. Njerëzit me këtë shenjë së pari marrin parasysh të mirat dhe të këqijat e çdo situate dhe vetëm atëherë veprojnë në përputhje me rrethanat. Me qëndrimin e tyre të relaksuar dhe përvojën e konsiderueshme, Bricjapët do të mbajnë nën kontroll çdo situatë.

Peshqit

Mund të ikin nga realiteti për orë të tëra dhe thjesht të jenë fizikisht në hapësirë, gjë që nuk është e zakonshme për shumicën e njerëzve.

Ata e menaxhojnë kohën ndryshe nga të tjerët dhe duken sikur nuk janë pothuajse asnjëherë me nxitim, ndaj funksionojnë të qetë nën presion pa iu drejtuar të bërtiturave.

Ujori

Besojnë në njohuritë e fituara përmes përvojës dhe janë të vetëdijshme për çdo emocion të tyre. Kështu, duke ditur saktësisht se çfarë ndjejnë dhe duke pasur shumë përvoja, qëndrojnë të qetë përballë çështjeve stresuese.

Edhe pse i përket shenjave të ajrit, Ujori mund të vendosë në rregull mendimet dhe ndjenjat e tij dhe të vlerësojë me mendje të kthjellët situatat rreth tij.

Kështu arrin të mos ndikohet nga faktorë të jashtëm, të qëndrojë i vendosur në vendimet e tij dhe të ruajë qetësinë. Prandaj është në krye të listës së shenjave më të qeta.