Këto janë shenjat më egoiste të Horoskopit

Nëse prisni të takoni partneren ose partnerin ideal menjëherë që në takimin e parë, shpesh mund të zhgënjeheni shumë më shpejt sesa arrini të kuptoni se do t’ju duhej më shumë kohë. Edhe pse disa miq ose aplikacione takimesh (dating apps) mund të bëjnë përpjekje për t’ju përputhur me njerëz që kanë interesa të ngjashme ose tipare të tjera, mund të të duhet ende kohë për të takuar dashurinë tuaj të vërtetë. Në fakt, një marrëdhënie dashurie ka të bëjë me edukimin e partnerit tuaj edhe kur jeta po ju lodh si individ. Në të vërtetë, mbajtja e një lidhje të shëndetshme kërkon dy persona që janë po aq të përkushtuar. Megjithatë, disa shenja të zodiakut mund të jenë të prirur për të qenë pak egocentrik.

Ata janë mësuar të mendojnë për veten e tyre, ndaj ‘luftojnë’ kur janë angazhuar në një lidhje serioze. Ata nuk arrijnë të kuptojnë se kërkimi i tyre për të përmbushur dëshirat e tyre mund të ndikojë tek të tjerët ose edhe t’i lëndojë ata. Çdo ditë që kalon, pritshmëritë e tyre vazhdojnë të intensifikohen, gjë që ndonjëherë mund të kontribuojë në një marrëdhënie jo të shëndetshme. Më poshtë janë të renditura shenjat e zodiakut që kujdesen shumë për plotësimin e nevojave të tyre egoiste në një lidhje dashurie.

Dashi

Edhe pse të gjithë kemi disa prirje egoiste, ballafaqimi me një partner që i përket shenjës së Dashit mund të jetë mjaft rraskapitës. Ata janë individë që duan të rrotullojnë vëmendjen rreth vetes. Për ta, objektivat, motivet dhe synimet e tyre kanë përparësi. Dhe kur ata e ngatërrojnë veten në një lidhje, ata e bëjnë këtë për të siguruar që nuk janë kurrë të vetmuar. Por ata duhet të mendojnë thellë edhe për nevojat e partnerit të tyre dhe të sigurohen që kurrë të mos veprojnë pa u menduar ose të lëndojnë partnerin e tyre gjatë lidhjes. Një tjetër tregues i mungesës së taktit të tyre është kur ata kanë shumë justifikime, si për shembull të qenit shumë të zënë ose të lodhur për t’iu përgjigjur të dashurit të tyre.

Virgjëresha

Kur disa Virgjëresha marrin vendime që u përshtaten atyre, por jo partneri, ky nuk është një tregues aspak i mirë. Ky person gjithmonë ia tregon planet në minutën e fundit, sepse ata kurrë nuk e dinë se kur do të lindë diçka më emocionuese. Fokusi i drejtuar nga karriera e Virgjëreshave ka qenë gjithmonë një pjesë e spikatur e personalitetit të tyre. Pra, ato shpesh shpresojnë se partneri i tyre do të jetë në gjendje të përballojë çdo gjë si dhe qëllimet e tyre personale të karrierës. Pasi të plotësohen nevojat e tyre, ato kërkojnë dhe synojnë të sigurojnë që ndihet e vlerësuar.

Gaforrja

Gaforret janë të pavëmendshme. Ato përpiqen të fitojnë mbështetje emocionale nga i dashuri i tyre duke i hetuar se si do të reagonin në skenarë fiktive të ndryshëm. Për mirëqenien, ngrohtësinë dhe sigurinë e tyre, ndonjëherë mund të anashkalojnë kërkesat e partnerit. Kjo nuk do të thotë se atyre u mungon empatia ose janë të pashpirt. Por për të ushqyer anën e tyre të ndjeshme, ata kanë më shumë gjasa të duken shpesh me humor, duke lënë të paplotësuara nevojat e partnerit të tyre. Shumë Gaforre nuk janë të vetëdijshme për aftësinë e tyre për të qenë të izoluar. Ata besojnë se janë perfekti për të dashurin e tyre.

Çiftet mund të zgjidhin çdo problem në marrëdhëniet e tyre në mënyrë që askush të mos ndihet më i poshtëruar apo i mërzitur. Por, nëse partneri juaj ka këto tipare të lartpërmendura, ai mund të mos marrë gjithmonë parasysh ndjenjat tuaja dhe të vazhdojë t’ju lëndojë. Prandaj, jini të vetëdijshëm se krijimi i një lidhjeje me dikë kërkon kohë, ashtu si edhe gjetja e personit të duhur për ta bërë këtë. Ju nuk ndikoni në kohëzgjatjen e saj.