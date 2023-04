Keni shikim të paqartë? Këto janë disa nga problemet që shkakton katarakti

Njerëzit me katarakt mund të vuajnë nga shikimi i paqartë, shikimi i dyfishtë ose mund të kenë vështirësi të shohin gjatë natës.

Një katarakt është mjegullimi i thjerrëzave natyrale të syrit, i cili përfundimisht mund të ndikojë në shikimin tuaj dhe madje të shkaktojë verbëri nëse nuk trajtohet. Në fakt, katarakti është shkaku kryesor i verbërisë tek njerëzit. Katarakti e bën të vështirë për ju të lexoni, të vozitni një makinë ose të shihni shprehjen në fytyrën e një shoku. Ndërsa të moshuarit kanë më shumë gjasa të vuajnë nga kjo gjendje, edhe të rinjtë mund ta marrin atë.

Katarakti mund të zhvillohet pas një dëmtimi të syrit, si rezultat i inflamacionit, glaukomës ose diabetit. Kataraktet shoqërohen gjithashtu me përdorimin e steroideve ose mund të zhvillohen pas ekspozimit ndaj rrezatimit. Katarakti mund të trajtohet në mënyrë efektive me kirurgji dhe në shumicën e rasteve, shikimi përmirësohet.

“Miliona individë në mbarë botën vuajnë nga katarakti, i cili është një gjendje e përhapur e syrit. Thjerrëzat natyrale të syrit bëhen të turbullta, gjë që shkakton ndjeshmëri ndaj dritës, shikim të paqartë dhe shikim të trazuar gjatë natës. Edhe pse të moshuarit kanë më shumë gjasa të kenë katarakt. , mund të preken edhe të rinjtë. Është mirë që disa terapi efikase janë në dispozicion për të ndihmuar në kontrollin e kataraktave dhe për të rivendosur qartësinë vizuale”, thotë Dr Siddhi Goel, Konsulent – Oftalmologji, Spitali Aziatik Faridabad.

Çfarë janë kataraktet?

Lente amtare e syrit përbëhet kryesisht nga uji dhe proteina. Ndërsa plakemi, proteina në thjerrëzat tona mund të fillojë të grumbullohet së bashku, duke krijuar grupime të vogla që përfundimisht mund të rriten. Katarakta është termi mjekësor për këtë turbullim të lenteve. Kataraktet mund të formohen në njërin ose të dy sytë dhe mund të ndodhin në zona të ndryshme të thjerrëzave.

Simptomat e kataraktit

Dr Goel thotë se ndërsa kataraktet mund të mos shfaqen me asnjë simptomë në fazat e hershme, ndërsa ato përparojnë, shikimi mund të fillojë të vuajë.

Disa simptoma tipike të kataraktit përfshijnë:

Shikim i turbullt ose i turbullt

Shikimi i dyfishtë në njërin sy

Shikimi i aureolëve rreth dritave

Rritja e ndjeshmërisë ndaj dritës

Vështirësi për të parë natën

Ngjyrat mund të duken të zbehura ose të zverdhura

Nevojë për dritë më të ndritshme gjatë leximit

Si trajtohen kataraktet

Kataraktet mund të trajtohen vetëm me ndihmën e kirurgjisë ku hiqet thjerrëza e turbullt dhe zëvendësohet nga një lente artificiale. Mbi 95% e pacientëve që i nënshtrohen operacionit të kataraktit raportojnë përmirësim të shikimit pas procedurës.

Dr Goel thotë se ekzistojnë dy lloje të operacioneve të kataraktit që njerëzit mund të zgjedhin.

“Kirurgjia tradicionale e kataraktit dhe ajo e kataraktit me ndihmën lazer janë dy llojet kryesore të operacionit të kataraktit. Thjerrëza e turbullt ndahet duke përdorur valë ultratinguj në kirurgjinë konvencionale të kataraktit, e cila përfshin krijimin e një prerjeje të vogël në sy. Lentja e turbullt hiqet më pas. dhe në vend të saj vendoset një lente intraokulare”, thotë eksperti.

“Kirurgjia e kataraktit me ndihmën e lazerit është një teknikë më e re që përdor një lazer për të krijuar një prerje të vogël në sy dhe për të zbutur kataraktin. Kjo e bën më të lehtë heqjen e fragmenteve të lenteve dhe redukton nevojën për energji me ultratinguj. Kirurgjia e kataraktit me ndihmën e lazerit është një metodë më e saktë dhe e saktë e operacionit të kataraktit dhe mund të rezultojë në një kohë më të shpejtë rikuperimi”, shton Dr Goel.

Kujdesi pas operacionit

Pas operacionit të kataraktit, pacientët mund të kenë nevojë të mbajnë një copë syri ose mburojë mbrojtëse për disa ditë. Ata duhet të përdorin pika për sy për të ndihmuar në parandalimin e infeksionit dhe reduktimin e inflamacionit. Shumica e pacientëve mund të rifillojnë aktivitetet e tyre normale brenda disa ditësh deri në një javë pas operacionit.