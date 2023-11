Keni probleme me gjumin? Vishni çorape dhe do të flini menjëherë

Dhe ndërsa nuk ka një kod specifik të veshjes për të fjetur dhe është mirë që të gjithë të zgjedhin atë që i bën të ndihen rehat në mënyrë që të pushojnë dhe të flenë më mirë dhe më lehtë, ekspertët pajtohen se është një gjë që të gjithë duhet të provojnë në gjumë: Çorapet.

Pavarësisht nëse është një zakon që e keni adoptuar tashmë ose jeni ende duke menduar për të, lexoni më tej për të mësuar përfitimet e gjumit me çorape dhe ndoshta mos i hiqni më kurrë natën:

A mund ta përmirësojnë gjumin çorapet? Po, ekspertët përgjigjen qartë. Së pari, ato i ndihmojnë këmbët të qëndrojnë të ngrohta, gjë që është e rëndësishme sepse këmbët e ftohta mund t’ju pengojnë të flini.

Megjithatë, “teoria kryesore pas veshjes së çorapeve për të fjetur bazohet në idenë se temperatura e brendshme ndikon në cilësinë e gjumit,” shpjegon Raj Dasgupta, një profesor i asociuar klinik në Shkollën e Mjekësisë Keck dhe një zëdhënës i Akademisë Amerikane të Mjekësisë së Gjumit.

Temperatura e trupit lidhet drejtpërdrejt me ritmin cirkadian, d.m.th., ora e brendshme 24-orëshe që rregullon ciklin gjumë-zgjim, e cila rritet vazhdimisht gjatë ditës për t’u ulur përsëri gjatë orëve të mbrëmjes.

Kur ritmi cirkadian bie, i sinjalizon trupit se është koha për t’u çlodhur dhe për t’u përgatitur për gjumë (kjo është arsyeja pse, në fund të fundit, një temperaturë e ftohtë e dhomës konsiderohet më e mirë për gjumë cilësor).

Për të ndryshuar temperaturën bazë, trupi duhet të jetë në gjendje të mbajë ose të humbasë nxehtësinë në mënyrë efikase. Kjo bëhet kryesisht nëpërmjet lëkurës, e cila pret një rrjet enësh gjaku dhe kryejnë këtë funksion.

Çorapet ngrohin këmbët tuaja duke relaksuar dhe zgjeruar enët e gjakut, gjë që përmirëson qarkullimin, duke ndihmuar kështu trupin të çlirojë më shumë nxehtësi dhe të ftohet në përgjithësi.

Kjo do ta bëjë më të lehtë për ju që të bini në gjumë më shpejt dhe të flini më gjatë. Në një studim të botuar në Physiology & Behavior‌, studiuesit testuan strategji të ndryshme të gjumit në pjesëmarrës të shëndetshëm me dhe pa probleme shëndetësore dhe zbuluan se të rriturit në të dy grupet që flinin me çorape ranë në gjumë më shpejt. Një studim tjetër, i publikuar në Journal of Physiological Antropology‌, zbuloi se pjesëmarrësit – gjashtë të rinj – flinin mesatarisht 7.5 minuta më shpejt dhe 32 minuta më shumë kur mbanin çorape.

Sigurisht, një palë çorape nuk mund të bëjë magji dhe sigurisht nuk është në gjendje të trajtojë vetë ndonjë çrregullim serioz të gjumit, thekson Dr. Dasgupta, duke shtuar se është më shumë një taktikë për të lehtësuar gjumin më të mirë.

Disa avantazhe të tjera që ofrojnë çorapet gjatë gjumit janë:

Ato mund të ndihmojnë në menaxhimin e simptomave të sëmundjes së Raynaud

Këmbët e ftohta janë një simptomë e zakonshme tek njerëzit me këtë sëmundje, një gjendje që shkakton ngushtimin e enëve të gjakut në ekstremitete, duke reduktuar qarkullimin dhe duke i bërë pjesë të caktuara të trupit të ndjehen të ftohtë dhe të mpirë. “Veshja e çorapeve gjatë natës është një gjë e thjeshtë që mund të ndihmojë në luftimin e sëmundjes. Ai parandalon përparimin e tij duke i mbajtur ekstremitetet tuaja të ngrohta”, thotë Dr. Dasgupta.

Zvogëlojnë afshet e menopauzës

Nxehjet e nxehta mund t’ju shqetësojnë lehtësisht gjumin dhe t’ju pengojnë të relaksoheni. Meqenëse përjetoni ndryshime hormonale gjatë menopauzës, temperatura e trupit tuaj mund të bjerë. Çorapet do t’ju ndihmojnë të shmangni rritjet e papritura të temperaturës, të cilat mund ta bëjnë të vështirë gjumin.

Ndihmojnë në hidratimin e këmbëve

Lëkura e thatë dhe e plasaritur është padyshim e pakëndshme. Çorapet gjatë gjumit mund të qetësojnë çdo acarim dhe ta mbajnë lëkurën të hidratuar.

Cilat çorape të preferoni kur flini

Sipas ekspertëve, komoditeti është çelësi. “Mos vishni asgjë që ju shtrëngon ose shkakton acarim”, këshillon Dr. Dasgupta, pasi duke bërë këtë ndoshta do të përkeqësojë cilësinë e gjumit tuaj. Klinika e Cleveland rekomandon të zgjidhni çorape të bëra nga fibra natyrale si pambuku ose lesh kashmiri, të cilat ofrojnë ngrohtësi dhe lejojnë këmbët të “marrin frymë”.