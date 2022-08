Keni probleme me gjumin? Teknika që do t’ju ndihmojë të flini “tull” për një 1 minutë

A keni pagjumësi si pasojë e së cilës jeni vazhdimisht të lodhur? Mos u shqetësoni, pasi me teknikën e gjumit “4-7-8” do të bini në gjumë shumë shpejt.

Cili është procesi

– Fillimisht vendoseni gjuhën në qiellzën tuaj dhe lëreni aty gjatë gjithë ushtrimit.

– Pas vendosjes së gjuhës në qiellzë, nxirreni me zë të lartë përmes gojës duke bërë një tingull të lartë “whoosh” që do të dëgjohet në mënyrë dinamike dhe me zë të lartë.

– Pasi të keni nxjerrë frymën, filloni të merrni frymë ngadalë dhe me qetësi përmes hundës, duke numëruar ngadalë deri në 4.

– Kur merrni frymë, mbajeni frymën duke numëruar deri në 7 dhe më pas nxirreni përsëri duke bërë tingullin që ju thamë. Frymëmarrja duhet të zgjasë për 8 sekonda dhe të jetë shumë dinamike.

– Më pas vazhdoni me thithjen dhe përsëritni procedurën.

Kjo metodë ndihmon në oksigjenimin e trurit dhe të gjithë trupit dhe sjell qetësinë e lakmuar. Ai sjell ekuilibër në sistemin nervor i cili është shumë i shqetësuar në situata stresi intensiv. Së fundi, kjo metodë ju ndihmon shumë në gjumë, sepse ju largon mendjen nga mendimet dhe problemet dhe e fokuson atë në frymëmarrje, shkruan abcnews.al.

Për këtë arsye, përqendrohuni plotësisht në këtë ushtrim dhe mos lejoni që mendja juaj të mendojë për gjëra të tjera ndërsa jeni duke marrë frymë.

Mundohuni të vëzhgoni 4-7-8 herë në frymëmarrje, duke mbajtur frymën dhe duke nxjerrë frymën.