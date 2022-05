Keni dhimbje koke? 6 mënyra si të qetësoheni pa pirë ilaçe

Dhimbja e kokës tashmë është bërë diçka e zakonshme, për këtë arsye është më mirë që të gjeni mënyra natyrale për t’u ndjerë më mirë sesa të pini ilaçe. Albeu.com ju tregon më poshtë se çfarë të bëni.

Provoni akupresurën

Shumë tabela përshkruajnë pikat e akupresurës në veshët tanë si fëmijë në një pozicion fetusi, dhe ka shumë pika presioni në veshët tanë që korrespondojnë me pjesë të ndryshme të trupit tonë. Ushtrimi i presionit të butë në një pikë të vendosur menjëherë pas llapës së veshit mund të lehtësojë dhimbjet e kokës dhe shtypja e pikës në qendrën e sipërme të veshit mund të lehtësojë tensionin që shpesh shoqëron migrenën.

Shmangni ushqimet e tymosura

Edhe pse ushqimet e tymosura me siguri kanë shije, bëni mirë t’i shmangni nëse vuani nga dhimbje koke. Ushqimet e tymosura janë të pasura me histaminë, një kimikat që gjendet natyrshëm në trup, por mund të shkaktojë dhimbje koke te disa njerëz. Eliminimi i ushqimeve të pasura me histaminë nga dieta juaj mund të ndihmojë në lehtësimin e migrenave të shpeshta.

Qetësoni dhimbjet me një paketë xhel të ftohtë

Nëse dhimbja juaj e kokës është aq e fortë saqë mezi ngriheni, atëherë aplikimi i kompresave të ftohta ose të ngrira në qafë ose kokë mund të ndihmojë në zbutjen e simptomave të bezdisshme. Për shkak se ngushton enët e gjakut dhe zvogëlon inflamacionin, aplikimi i një qese të mbushur me akull ose një paketë xhel të ftohtë në kokë mund të zvogëlojë dhimbjen e migrenës.

Pini pak kafe

Shumë adhurues të kafesë e dinë se asgjë nuk mund t’i largojë dhimbjet e kokës në mëngjes më shpejt se një filxhan i nxehtë java. Përveçse ju rrit humorin dhe ju ndihmon të përballoni ditën, pirja e kafesë është vërtetuar se ka një efekt pozitiv në dhimbjet e kokës. Vetëm mos harroni të pini shumë, sepse tërheqja nga kafeina mund të shkaktojë migrenë në vend që të ndihmojë në lehtësimin e tyre.

Zgjidhni ushtrimin e duhur

Qëndrimi aktiv dhe ushtrimi rregullisht është një nga gjërat më të mira që mund të bëni për shëndetin tuaj, por nëse jeni të njohur me dhimbje koke të bezdisshme, mund të dëshironi të jeni të vetëdijshëm për llojin e stërvitjes që zgjidhni. Disa aktivitete me ndikim të lartë, të tilla si ngritja e peshave të rënda, mund të çojnë në një gjendje të njohur si “dhimbje koke e peshëngritësit”. Ushtrimet më të buta, përkundrazi, mund të jenë të dobishme kur vuani nga migrena. Për shembull, joga mund të çlirojë tensionin në trupin tuaj, i cili, nga ana tjetër, ul rrezikun e dhimbjeve të kokës nga tensioni.

Lëshoni flokët

Edhe pse asgjë nuk duket më e përshtatshme se sa t’i vendosni flokët në topuz, është më mirë të zgjidhni modele flokësh të lirshme për të shmangur dhimbjet e kokës. Mbajtja e flokëve në një bisht të ngushtë mund të shkaktojë ngjeshje të jashtme në kokën tuaj, duke çuar në migrenë./albeu.com