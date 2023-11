“Kënaqësi të mëdha ekonomike”, kjo është shenja më me fat për ditën e martë, 28 nëntor 2023

Dashi:

I dashur Dashi, të kesh Hënën së bashku me Marsin, Diellin dhe Mërkurin në aspektin e vlefshëm përfaqëson një avantazh të madh. Tani do të keni një mënyrë për të marrë një kënaqësi të madhe edhe nga pikëpamja ekonomike. Megjithatë jeni shumë të lodhur dhe kjo do të shfaqet në këto ditë të fundit të nëntorit. Shumë nga ju nuk janë të kënaqur me jetën e tyre dhe duan të ndryshojnë. Në dashuri edhe ata që janë të lumtur në çift duan të ndryshojnë diçka.

Demi:

I dashur Dem, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e martë 28 nëntor 2023), në maj 2024 do të keni Jupiterin në shenjën tuaj, vetëm atëherë shumë çështje të pazgjidhura do të gjejnë një zgjidhje përfundimtare. Deri atëherë do të detyroheni të luftoni pak për të gjetur njëfarë stabiliteti edhe në nivelin emocional. Kjo javë do të jetë thelbësore për të rikuperuar njëfarë qartësie dhe qetësie të brendshme. Ajo që po nis për ju është një fazë më e mirë në të cilën gjërat do të fillojnë të ecin në drejtimin e duhur. Në dashuri, përgjigjet e rëndësishme do të vijnë gjatë javëve të ardhshme.

Binjakët:

Të dashur Binjakë, nëse java e kaluar u karakterizua me shumë tension, edhe java aktuale ka nisur me dyshime të mëdha. Nuk është e lehtë të kuptosh se në cilën rrugë dëshiron të shkosh tani. Je si një varkë në mëshirën e dallgëve që ka humbur busullën. Saturni në dizavantazh me shenjën tuaj, përfaqëson një ftesë për ndryshim. Një periudhë rilindjeje po afron për ju, në të cilën Hëna do të pushojë së qeni përballë dhe Afërdita nuk do të bëjë më përballje me ju. Kushdo që dëshiron të bëjë një ndryshim do të ketë mundësi të mira. Ata që kërkojnë dashurinë do të favorizohen.

Gaforrja:

Horoskopi i Paolo Fox tregon se ndiheni të lodhur dhe nën presion. Asgjë e re nuk do të ndodhë, por nëse diçka nuk ju përshtatet, është më mirë ta thoni tani. Në dashuri, çiftet më të forta dalin nga një periudhë e vështirë, ndërsa ata që kanë lindur së fundmi po përjetojnë probleme. Ajo që mungon tani është gjendja e mirë fizike. Jeni shumë të lodhur, ndoshta sepse keni shumë hekura në zjarr dhe nuk po menaxhoni gjithçka me qetësinë e nevojshme. Në dashuri nuk është koha për të marrë vendime të rëndësishme, edhe sepse gjithçka do të jetë më e qartë për ju vetëm në dhjetor.

Luani:

I dashur Luan, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e martë 28 nëntor 2023), shpesh keni tendencën të dëshironi të jeni protagonistë duke vënë gjithçka dhe të gjithë kundër vetes. Në këtë mënyrë ju nuk bëni gjë tjetër veçse krijoni armiq të rinj ose rrezikoni të dukeni arrogantë dhe mendjemëdhenj. Vetëbesimi i tepërt shpesh çon në ndërmarrjen e zgjedhjeve vërtet të rrezikshme që mund të komplikojnë jetën tuaj. Horoskopi Paolo Fox sinjalizon se tani është koha për të folur qartë për të zgjidhur problemet. Për çiftet me lidhje të forta kjo është një periudhë pjellore. Ju gjithashtu mund të pranoni një ndryshim në punë pa u ndjerë shumë i prekur.

Virgjëresha:

Nesër gjërat do të jenë vërtet të shkëlqyera për ju, pasi të rifitoni dëshirën që keni humbur. Edhe Venusi ju buzëqesh sërish dhe nëse në të kaluarën ka pasur konflikte dhe mosmarrëveshje, tani gjërat po bëhen sërish më të qeta. Nga ana tjetër dita e ardhshme do t’ju shohë shumë të lodhur dhe të zënë. Shumë prej jush do të mbërrijnë në fund të mbrëmjes vërtet të rraskapitur për shkak të shumë angazhimeve. Ndoshta duhet të mësoni se si të thoni jo në mënyrë që të mos mbingarkoni veten me angazhime. Dhjetori do të shënojë një fazë rikuperimi në dashuri në sajë të mbështetjes së Venusit.

Peshorja:

Peshore të dashura, nuk ka nevojë të merrni vendime drastike sidomos kur bëhet fjalë për dashurinë. Së shpejti do të jeni në gjendje të mbështeteni në suportin e Venusit, themelor për ju sepse mund të rregullojë gjërat dhe të anulojë shumë tensione që po ndodhin me partnerin/en tuaj. Saturni do ju shtyjë të planifikoni diçka të rëndësishme, veçanërisht në çiftet e reja. Horoskopi i Paolo Fox saktëson se ka ditë ku qëndrimi i qetë është i ndërlikuar dhe dita e martë 28 është një prej tyre.

Akrepi:

I dashur Akrep, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e martë 28 nëntor 2023), me këto yje do të mund të shpresoni të gjeni dashurinë. Kjo vlen veçanërisht për ata njerëz që së fundmi janë ndarë dhe tani janë në kërkim të një shpirti binjak. Që nga muaji i ardhshëm, dhjetor (dhe gjatë gjithë vitit 2024), dashuria do të buzëqeshë sërish edhe për ato çifte që janë ndarë gjatë verës ose kanë pasur momente të shpeshta tensioni. Nesër do të jetë një ditë e mirë sidomos për sa i përket punës dhe do të arrini të përfundoni një projekt të mirë. Të gjitha llogaritë duhet të mbyllen deri në fund të vitit.

Shigjetari:

I dashur Shigjetar, mënyra juaj e të bërit të gjërave dhe meraku juaj për të qenë fitues të vërtetë mund të irritojë dhe ngjallë zili nga ana e të tjerëve. Mundohuni të shfaqni një fytyrë të mirë dhe të mos bini në disa kurthe. Po ashtu mundohuni të mos kapeni nga krenaria apo dëshira e tepruar për ta tepruar duke treguar se jeni superior. Kjo e martë është dita e shpengimit për shenjën tuaj: është koha e duhur për të vepruar dhe lëvizur. Emocione të mëdha në horizont në të cilat do të mund të çliroheni edhe nga një barrë.

Bricjapi:

I dashur Bricjap, dikush mund të përpiqet të keqinterpretojë qëllimet tuaja dhe kështu të përfundojë në përplasje me planet që keni. Në këtë fazë ju jeni shumë të zemëruar dhe nuk mund t’i toleroni ata njerëz që nga paaftësia ose besimi i keq përpiqen të vënë në dyshim planet tuaja. Marrëdhëniet me Peshoren dhe Demin do të jenë shumë të tensionuara dhe të ashpra. Horoskopi Paolo Fox ju tregon se jeni në konfuzion të madh për shkak të disa ngjarjeve që ju kanë ndryshuar jetën. Megjithatë, ju jeni në një gjendje të fortë që duhet ta shfrytëzoni në drejtim të mbylljes së qetë të vitit 2023.

Ujori:

I dashur Ujor, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e martë 28 nëntor 2023), nëse është e vërtetë që fillimi i nëntorit ishte mjaft i ndërlikuar për ju, pjesa e fundit e nëntorit dhe muaji dhjetor sigurisht që do të jenë shumë më qetësuese nga shumë pikëpamje. Dhjetori do të jetë muaji i duhur për të planifikuar diçka të rëndësishme për të ardhmen tuaj. Emocionalisht ka shumë për të rikuperuar. Afërdita është bërë sërish e favorshme dhe mund të sigurojë energji dhe një dozë të mirë erotizmi.

Peshqit:

Të dashur Peshq, në këtë moment mund të ndodhë që të grindeni shumë me dikë që nuk pajtohet me idetë tuaja. Nuk është e vërtetë që ka një zgjidhje për çdo problem. Ndonjëherë duhet ta shohësh në sy realitetin dhe ta pranosh ashtu siç është. Saturni, Jupiteri dhe Venusi janë në një aspekt pozitiv dhe do t’i shpërblejnë zgjedhjet tuaja edhe kur ato mund të duken plotësisht të rrezikshme. Nesër më në fund do të keni qiej të shkëlqyer. Zgjidhje të mundshme për çështjet ligjore nëse dikush ka debatuar për aksione ose çështje investimesh që nuk kanë qenë të suksesshme në dy vitet e fundit.