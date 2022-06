Jeni të lodhur në punë: Këshilla si ta largoni stresin

Puna perfekte pothuajse nuk ekziston.

Sado që e doni atë që bëni, është e pashmangshme që në një moment të ndiheni të mbingopur, lodhje kronike, pamundësi për të përparuar dhe përmirësuar më tej, e të ngjashme.

Nuk ka dyshim se puna është e nevojshme për jetën. Krahas nevojave elementare të jetës, një punë e paguar mirë të lejon të shijosh jetën deri diku, të përballosh një gjë të këndshme apo një udhëtim.

Megjithatë, kënaqësia në punë nuk ndikohet vetëm nga paratë. Është e rëndësishme në cilin ekip jeni dhe në çfarë humori shkoni në punë. Sigurisht që do të vijnë ditë që nuk do të jeni në humor të veçantë për punën dhe kur do të preferoni të qëndroni në shtëpi, por nëse kjo situatë zgjat, është e qartë se diçka nuk shkon në një nivel më të thellë, shkruan albeu.com.

Ndryshimi i punës nuk është një vendim i lehtë, por ndonjëherë është i nevojshëm për të ruajtur edhe shëndetin tuaj. Nëse shpesh ndjeni ndonjë nga sa më sipër, mendoni me kujdes nëse është koha për të nisur fitore të reja dhe të ndryshme biznesi.

1. Stresi dhe lodhja kronike

Stresi mund të jetë një gjë shumë e rrezikshme. Është pothuajse e pashmangshme dhe, në të vërtetë, në shumicën e rasteve kalon shpejt. Megjithatë, ndjenjat afatgjata të stresit mund të ndikojnë në shumë aspekte të jetës dhe madje edhe në shëndetin fizik.

Nëse shkoni në punë duke pritur nxitimin, nervozizmin dhe stresin dhe jeni të tensionuar ose të lodhur gjatë gjithë ditës, kurseni shëndetin tuaj mendor dhe fizik dhe merrni parasysh ndryshimin e punës.

2. Koha kalon ngadalë

Herë pas here ju shikoni orën tuaj dhe vini re se koha juaj është tepër e ngadaltë. Nëse je person që i pëlqejnë sfidat, ka mundësi të bësh një punë që nuk të plotëson, që është e mërzitshme për ty dhe pas së cilës ndihesh “memece”.

Është e rëndësishme që puna që bëni t’i përshtatet ndjeshmërive tuaja.

3. Shmangni të folurit për punën

Puna është një nga aspektet kryesore të jetës së shumicës së njerëzve dhe është e pashmangshme që tema e punës të ngrihet në bisedë me të tjerët. Nëse sa herë që filloni këtë temë, humori juaj bie në një sekondë, ndoshta jeni të vetëdijshëm se vendi juaj i punës nuk ju përshtatet më.

Ju kaloni një të tretën e ditës në punë dhe pothuajse një të tretën e javës. Mendoni pse do ta humbisni atë kohë në një vend që ju bën të lodhur, të mërzitur dhe të paplotësuar, shkruan albeu.com.

4. Vlerat e ndryshme

Është e nevojshme që mendimi juaj, vlerat për të cilat qëndroni dhe etika që ndiqni të njihen në punën që bëni. Për të qenë të lumtur dhe të përmbushur, është e nevojshme që puna juaj të mos devijojë nga vlerat dhe parimet tuaja morale.

5. Pamundësia për të përparuar

Kur njeriu është i vetëdijshëm për mundësitë, aftësitë dhe cilësitë e tij dhe puna nuk i jep mundësi të avancojë, është fare e qartë se duhet të mendojë për ndryshimin e vendit të punës. Nuk ka nevojë të kënaqesh me diçka mediokre, nëse je i vetëdijshëm se me njohuritë dhe aftësitë e tua mund të arrish shumë më tepër. /albeu.com/