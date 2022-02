Jeni të uritur para se të vijë koha për të ngrënë? Ja çfarë duhet të bëni

Pavarësisht nëse keni një bark që gjëmon vazhdimisht, ose thjesht keni disa dëshira para se të vijë koha për të ngrënë, ushqimet e vogla luajnë një rol të rëndësishëm në përpjekjen për të ndjekur një dietë të ekuilibruar.

Prandaj, është mirë të ndaloni së menduari me ankth kur dëgjoni fjalën “snack”.

Duke e vendosur ndjenjën e urisë në një shkallë imagjinare, ku pesë është një gjendje neutrale dhe zero ose dhjetë janë ekstremet, përpiquni të përcaktoni nevojën tuaj për ushqim herën tjetër që mendoni se jeni të uritur.

Për shembull, nëse nuk keni kohë për të ngrënë mëngjes para punës, uria që do të ndjeni para drekës ndoshta do të arrijë nëntë deri në dhjetë, duke krijuar rrudha të ndryshme. Në vend që të prisni të vijë koha e vaktit dhe të konsumoni një sasi të madhe ushqimi në pesë minutat e para, është më mirë të bëni një pushim dhe të shijoni një meze të lehtë dhe të shëndetshme.

Kjo praktikisht do të thotë se vakti ideal, i cili nuk do ta rëndojë figurën tuaj me kalori dhe yndyra të panevojshme, do të jetë një porcion i kënaqshëm, i cili nuk do të kalojë 150 kalori.

Përveç kësaj, një vakt i shëndetshëm duhet të përmbajë një nga lëndët ushqyese të mëposhtme: fibra për shëndetin e zorrëve, proteina që ndërton muskuj, karbohidrate që digjen ngadalë ose yndyrna të mira që janë thelbësore për zemrën.

5 ide për ushqime të lehta dhe të shpejta

– Një- dy grushte arra pa kripë

– Një kos me copa frutash

– 80 gram kokoshka

– Gjysmë banane me një lugë çaji gjalpë kikiriku

– Tost katror me një fetë gjeldeti dhe domate.