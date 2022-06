Java e ardhshme vjen me lajm të keq, 4 shenjat e Horoskopit që me gjasë do të ndahen nga partneri

Këtë javë që presim ka shumë mundësi që 4 shenjat e horoskopit të kenë një problem në marrëdhënien e tyre, madje edhe divorc.

Në fund të fundit, Afërdita, planeti i dashurisë dhe miqësisë është në procesin e bashkimit të forcave me Uranin, planeti i pavarësisë, inovacionit dhe ndryshimit të papritur, duke shkaktuar trazira në marrëdhënien tuaj, së bashku me pasiguri. Ndërsa Venusi dëshiron të ngjallë rehati dhe intimitet, Urani dëshiron të rebelohet kundër kufijve kufizues dhe të marrë rreziqe. Përgatituni të ndjeni një dëshirë të papritur për të qenë të lirë, diçka që do t’ju motivojë të vendosni kufij dhe të krijoni distancë nga marrëdhëniet që janë në moçal.

Demi

Për shkak se Venusi romantik do të bashkojë forcat me Uranin e paqëndrueshëm në Demi, kjo javë do të ketë potencialin të bëhet tepër e turbullt për ju. Nëse ndjeni një dëshirë të papritur për t’u ndarë me të dashurin tuaj dhe të filloni të jetoni jetën tuaj sipas kushteve tuaja, mund të bëni diçka! Megjithatë, sigurohuni që t’i mendoni mirë gjërat përpara se të përfundoni zyrtarisht një marrëdhënie, sepse ka shumë mundësi që kjo ndjenjë të kalojë.

Luani

Mund të ndiheni aq të zënë me detyrimet tuaja profesionale sa të mos keni kohë për një dramë marrëdhëniesh, Luaneshë. Megjithatë, ju gjithmonë gjeni një mënyrë për t’i shijuar gjërat me pak banalitet! Edhe pse ky takim Afërditë-Uran zhvillohet në shtëpinë e dhjetë të karrierës suaj, gjë që mund të çojë në ndryshime të papritura profesionale dhe jehona e përvojës do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në jetën tuaj personale. Nëse marrëdhënia juaj nuk i mbështet ëndrrat tuaja, ndoshta është koha për të folur seriozisht!

Akrepi

Gjëra emocionuese ndodhin në jetën tuaj të dashurisë, Akrep. Megjithatë, kjo nuk e bën të lehtë! Në fund të fundit, Afërdita do të bashkojë forcat me Uranin në shtëpinë e shtatë të bashkëpunimeve tuaja këtë javë, diçka që mund të bëjë që partneri ose i dashuri juaj të sillet më i çuditshëm se zakonisht. Nëse i shtyni ndërsa nuk duan t’u bëjnë presion, mund t’i çoni gjërat shumë larg! Megjithatë, nëse partneri juaj nuk ju jep atë që ju nevojitet, mund t’ju duhet të rishikoni zgjedhjet tuaja.

Ujori

Shtëpia juaj mund të jetë burim frymëzimi këtë javë, por edhe kaosi. Merr frymë thellë, Ujori, sepse do të të duhet! Në fund të fundit, Afërdita do të bashkojë forcat me Uranin në shtëpinë e katërt të shtëpisë dhe familjes suaj, diçka që mund të shkundë gjërat në frontin e brendshëm. Nëse ju dhe partneri juaj, veçanërisht partneri juaj, kaloni shumë kohë së bashku, duke i dhënë pak hapësirë ​​njëri-tjetrit në fakt mund të jetë ajo që shpëton marrëdhënien tuaj!/albeu.com/