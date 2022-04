Iftari dhe syfyri i bollshëm po ju lodhin, mjekja Albana Daka: Si të hani shëndetshëm gjatë Ramazanit

Nga Dr.Albana Daka

Gjatë Ramazanit, përveç adhurimit dhe synimit për t’u përmirësuar shpirtërisht, shumë njerëz shqetësohen përsa I përket gatimit për iftar dhe syfyr për tridhjetë ditë rresht.

Pazaret për Ramazanin fillojnë zakonisht një ose dy javë para. Gjatë ditëve të para të Ramazanit, është tendenca për të përgatitur vakte shumë të bollshme pa menduar se si do të ndikojë kjo te ata më vonë, veçanërisht për lutjet e gjata të teravisë.

Synoni që ky Ramazan i juaji të mos jetë një tjetër festival ushqimi, por një mënyrë jetese që do ta përdorni për të rikthyer palestrën dhe peshën tuaj në rrugën e duhur.

Shumë njerëz e shohin Ramazanin si një muaj për të përgatitur vaktet më të mira, duke menduar se agjërimi gjatë gjithë ditës duhet të shpërblehet me vakte të jashtëzakonshme në mbrëmje.

Pavarësisht nëse është Ramazan apo jo, shqetësimet tuaja për ushqimin duhet të jenë të njëjtat.

Njihni rëndësinë e të ngrënit shëndetshëm

Shumica prej nesh ka orare të ndryshme, në punë ose shkollë.

Me ndryshimin në rutinat dhe zakonet e të ngrënit, mund të jeni të pavëmendshëm për faktin se mund të jeni duke shtuar peshë. Shpesh ekziston besimi I gabuar se kënaqja me ushqime të yndyrshme për iftar / syfyr do t’ju japë energji gjatë gjithë ditës.

Ideja se ushqimet me yndyrë na japin më shumë energji është e pasaktë. Në fakt, vaktet e pasura me yndyrë ju bëjnë të ndjeheni të lodhur më shpejt kur qëndroni për lutje të gjata.

Kërkoni ushqimet e duhura.

Ushqimet e duhura do të jenë gjithmonë zarzavate të rritura në tokë që janë përgjigje dhe për shumicën e sëmundjeve. Ju duhet të furnizoni frigoriferin tuaj me fruta për Ramazan në vend të ushqimit të yndyrshëm, të skuqur dhe të shpejtë.

Kush thotë se ushqimi I shëndetshëm duhet të jetë i mërzitshëm? Për t’ju ndihmuar, unë kam ndarë shumë shembuj idesh që do t’ju ndihmojnë të përgatisni vetë opsionet tuaja të shëndetshme të iftarit.

Ramazani është një kohë perfekte për të filluar udhëtimin tuaj të fitnesit fizik ndërsa jeni në një udhëtim shpirtëror për t’iu afruar Zotit.

Agjërimi ka përfitime të shumta fiziologjike dhe mbështet humbjen e peshës duke ju dhënë një shans për të rivlerësuar vaktet tuaja dhe për të përmirësuar modelet tuaja të ngrënies.

“A human being fills no worse vessel than his stomach. It is sufficient for a human being to eat a few mouthfuls to keep his spine straight. But if he must (fill it), then one third of food, one third for drink and one third for air.” [Ibn Majah]

Për ata që e teprojnë me ushqimet gjatë gjithë ditës ose nuk mund të kontrollojnë çrregullimet e ngrënies së tepërt, agjërimi ju ndihmon të rrisni vetëkontrollin tuaj dhe të kapërceni varësinë tuaj ndaj ushqimit sepse ju detyron të hani vetëm kur lejohet. Prandaj, trupi juaj mësohet me këtë ndryshim të ri pas disa ditësh.

A e keni vënë re që gjatë Ramazanit trupat tanë ndihen më të relaksuar? Kjo është për shkak se agjërimi i jep sistemit tuaj të tretjes një pushim, dhe kjo mund të aktivizojë metabolizmin tuaj për të djegur kalori në mënyrë më efikase.

Nëse tretja është jo e përshatshme, kjo mund të ndikojë në aftësinë tuaj për të metabolizuar ushqimin dhe djegur dhjamin.