Horoskopi javor nga Paolo Fox, si do ta mbylli verën secila shenjë

Dashi

Dash i dashur, ju po shijoni pushimet tuaja dhe me siguri yjet vazhdojnë të ushqejnë dëshirën tuaj për t’i marrë gjërat me lehtësi dhe për t’u argëtuar. Ju jeni ndër shenjat e zodiakut që dini të vlerësoni më shumë argëtimin, duke u treguar dinamikë, sportivë apo edhe konkurrues. Jeni në formë të shkëlqyer dhe mund ta shijoni plotësisht këtë verë të 2023-shit.

Demi

Të dashur Dema, më në fund jeni të lirë! Dielli që lë Luanin dhe shkon te Virgjëresha përfaqëson një ndryshim rrënjësor për ju. Nga një pozicion në të cilin e bëri gjithçka më komplekse dhe të lodhshme për ju, tani po zhvendoset jo më për të komplotuar kundër jush, por për t’ju sjellë erë të mbarë. Favorizimi i Diellit, i kombinuar me energjinë e Marsit dhe ndërhyrjen e shpejtë të Mërkurit ju bën të pandalshëm. Më mirë akoma nëse jeni ende me pushime, pasi kjo shënon fillimin e një periudhe fantastike për ju.

Binjakët

Të dashur Binjakë, horoskopi për javën nga 21 gushti deri më 27 gusht do t’ju shohë të përballeni me yje që ju sfidojnë vazhdimisht në çdo aspekt të jetës suaj. Mund të jenë ditë të lodhshme, por e rëndësishme është që t’i pranoni këto sfida. Mos iu shmangni më kot fatit tuaj, por bëni durim dhe gjeni guxim për të parë brenda vetes dhe për t’u përballur me të gjitha vështirësitë që do t’ju dalin përpara.

Gaforrja

Të dashura Gaforre, horoskopi i javës së ardhshme paraqet një qiell plot premtime për ju. Nëse jeni me pushime, do të përjetoni çaste lumturie dhe do të kaloni kohë të bukura pranë të afërmve tuaj. Nëse tashmë i jeni kthyer aktiviteteve tuaja normale të përditshme, do të ndiheni të lumtur dhe të motivuar për të vazhduar aty ku e latë.

Luani

Të dashur Luanë, sezoni për ju do të mbyllet duke fikur qirinjtë e tortës së ditëlindjes, kur çdo gjë do të marrë për mbarë dhe gjithçka do të bëhet e mundur. Yjet parashikojnë një javë fantastike për ju, ku shumë nga dëshirat tuaja do të bëhen realitet. Merrni iniciativën për të vepruar dhe më pas prisni të shihni se çfarë do të ndodhë.

Virgjëresha

Të dashur Virgjëresha, sezoni juaj i ditëlindjes po afron, ndaj mesazhi i parë nga yjet është: Urimet më të mira! Dhe pastaj: kënaquni! Nuk ka shumë për të thënë, përveçse mos harroni të festoni fort në ditët në vijim, sepse me Diellin, Marsin dhe Mërkurin të gatshëm për të festuar bashkë me ju, shumë qëllime duken të arritshme. Përfitoni nga ky moment, duke i përdorur këto dhurata me ndjenjën tuaj të lindur të përgjegjësisë.

Peshorja

Të dashura Peshore, a jeni gati për të pritur Marsin në shenjën tuaj? Ky planet do t’i bashkohet shenjës suaj ditën e diel dhe do t’ju japë një periudhë fuqie dhe rikuperimi të madh, fizik dhe mendor. Ndërkohë, ditën e hënë do të mund të shijoni përfitimet e një Hëne të bukur, që gjithashtu i është bashkuar shenjës suaj.

Akrepi

Të dashur Akrepa, horoskopi i javës në vijim parashikon një fat shumë të mirë për ju. Yjet do t’ju japin të gjithë energjinë që ju nevojitet, por edhe kthjelltësi dhe sens praktik, aleatë të çmuar për një rifillim që pa dyshim do t’ju shohë si protagonistë të një sezoni në të cilin do të shkëlqeni si në aspektin personal ashtu dhe në atë social.

Shigjetari

Të dashur Shigjetarë, ju e keni shijuar verën tuaj në maksimum ashtu siç dini vetëm ju, por do të shihni se kënaqësitë nuk kanë mbaruar dhe se edhe kur të ktheheni nga pushimet do të gjeni arsye për t’u gëzuar. Në këtë sezon të ri të punës do të keni mbështetjen e yjeve. Vazhdoni pa frikë përpara, pasi nuk do të hasni asnjë pengesë për të gjitha projektet tuaja, të vjetra dhe të reja.

Bricjapi

Të dashur Bricjapë, kjo do të jetë një javë e mbarë për ju. Planetët janë rreshtuar dhe ju mbështesin njëzëri. Jeni të vetëdijshëm për këtë dhe asgjë nuk mund t’ju bëjë më të lumtur se vetëdija që keni mundësi për t’ia dalë mbanë. Jeni si një tank që fshini çdo pengesë që ju del përpara. Është më mirë t’ju hapësh rrugën…

Ujori

Të dashur Ujorë, ka një lajm të mirë për ju në këtë horoskop për javën nga 21 deri në 27 gusht: planetët do të rreshtohen në anën tuaj dhe shumë pengesa që e kanë bërë udhëtimin tuaj të lodhshëm në këtë verë të 2023-shit do të zhduken. Por si gjithmonë, ju do të jeni të parët që do të kuptoni se sa e fortë ka qenë përballja me këto pengesa dhe tejkalimi i tyre shënon një fazë të rëndësishme dhe të çmuar në rrugëtimin tuaj.

Peshqit

Të dashur Peshq, vera pothuajse ka mbaruar dhe yjet ju sfidojnë të përvishni mëngët, të besoni më shumë në veten tuaj dhe të mos bini pre e akuzave të kota. Marsi ju bën të humbisni durimin, por duhet të ruani qetësinë dhe të përballeni me të gjitha ngjarjet e papritura që do t’ju bllokojnë rrugën, duke kujtuar gjithmonë se durimi është virtyti i vërtetë i të fortit.