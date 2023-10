Horoskopi i ditës së mërkurë, 1 Nëntor 2023

Dashi

Këto ditë do keni përjetime të reja në zemrën tuaj dhe do të jeni gati të bëni një kthesë vendimtare në jetën dashurore. Atmosferë emocionale edhe për beqarët të cilët do të kenë njohje të reja që mund t’i bëjnë të mendojnë edhe për një të ardhme në çifte. Në punë përkundër lodhjes, ju jeni në gjendje të plotësoni angazhimet duke respektuar prioritetet.

Demi

Të tregoheni të paduruar për një debat të vogël me partnerin/en nuk ju ndihmon aspak. Gjendja jote jo e keqe do ta bënte situatën edhe më keq. Ata që janë vetëm nuk duhet të mundohen për të gjetur shpirtin e tyre binjak, nuk është ende momenti. Mundësitë e suksesshme në punë do të shumëfishohen.

Binjakët

Super ditë në të gjitha drejtimet. Gjendja shkëlqen, imagjinata dhe pasioni janë në krye, shfrytëzojeni rastin për të bërë projekte afatgjata. Yjet janë edhe në anën e zemrave të vetmuara dhe frymëzojnë të përqendrohen në kërkimin e ndjenjave të thella! Planet për të ardhmen në punë nuk ju trembin dhe me optimizmin që keni, jeni gati për suksesin tuaj.

Gaforrja

Gjithçka është shumë e suksesshme sot, madje edhe dialogu me partnerin/en do të jetë paqësor dhe pa hije. Ju do të jeni gati për të mbështetur çdo iniciativë! Beqarët do jenë të vendosur të vazhdojnë rrugën e kërkimit dhe nuk do heqin dorë nga dështimi i parë. Lojërat planetare të ditës janë pozitive për sferën profesionale që po regjistron një moment zgjerimi.

Luani

Hëna në Ujor është armiqësore dhe ju bën disi nevrik edhe në çështjet private. Shmangni diskutimet e pafundme me partnerin/en tuaj, ndonjëherë edhe ju duhet t’i jepni dorë nëse doni të jetoni në paqe! Beqarët do të jetë në gjendje të bëjnë një propozim vetëm pasi kanë kuptuar se ajo do të pranohet. Nëse doni të fitoni, duhet të jeni më të vendosur në mbajtjen e vendimeve të marra dhe të mos e hidhni veten në tokë në vështirësinë e parë.

Virgjëresha

Dashuria e çifteve duhet të ringjallet, të zërë vend nëse nuk dëshironi që flaka e pasionit të shuhet krejtësisht. Beqarët do të jenë shumë të kënaqur për të marrë shpërblime personale për diçka që ata kanë bërë në mënyrë korrekte. Me Hënën në shenjën tuaj duhet të përvishni mëngët dhe të përballeni me angazhimet që keni në axhendën tuaj.

Peshorja

Sot jeta në çift, do t’ju përfshijë në një periudhë hutimi dhe nuk do mungojnë as diskutimet. Në këtë moment, qetësia dhe bilanci duken si një mirazh. Yjet këshillojnë beqarët të mos presin shumë nga njerëzit që pëlqejnë. Qielli mbi kokën tuaj sot do t’ju japë mundësinë për të kryer negociata që do të sjellin fitime.

Akrepi

Sot Hëna ju vë në provë, por yjet janë pozitive dhe mund të hasni vetëm pak ngjarje të papritura. Për beqarët do të jetë një ditë reflektimi. Për sa i përket anës profesionale, për momentin nuk jeni shumë i përshtatshëm dhe kjo mund të ngadalësojë profesionin tuaj, duke u kujdesur që të mos ju mbingarkojë me punë.

Shigjetari

Një ditë pozitive për marrëdhëniet e dashurisë. Ju do të mbështeteni nga partneri/ja që do t’ju bëjë të ndiheni të sigurt dhe të qetë, vetëm duhet të kërkoni që të merrni përgjigje. Udhëtime dhe ndryshime për beqarët, shumë gjëra janë në rrezik dhe shumë surpriza të bukura edhe për dashurinë. Lajm i mirë për ata që janë të lirë dhe të pavarur në profesion! Për shumë prej jush, nisma të rëndësishme hapen falë mbështetjes së Hënës.

Bricjapi

Jeta në çift do jetë e mirë, erosi është veçanërisht intrigues dhe do t’ju lejojë të gjeni një ekuilibër të ri me partnerin/en. Premton një mbrëmje të nxehtë! Nëse jeni vetëm dhe dëshironi të fitoni ata që doni, respekto kohën dhe trego interesin tënd me zemër. Qielli pozitiv është produktiv për Bricjapin dhe ju jeni më të vendosur se kurrë për të marrë atë që dëshironi në punë!

Ujori

Nëse jeni çift, më në fund mund të merrni frymë lirisht. Keqkuptimet duken të zgjidhura dhe marrëveshja është magjike dhe e plotësuar. Për beqarët është dita e duhur për njohje të reja dhe për të rënë në dashuri. Përsa i përket anës profesionale, yjet sugjerojnë të rishikoni vendimet me qetësi, pa ju lënë të hidhni gjithçka në ajër.

Peshqit

Me ndihmën e Venusit, ju do të jetoni një ditë të bukur, të karakterizuar fort nga erotizmi, romanca dhe pasioni. Nëse jeni vetëm dhe jeni duke kërkuar partner/e, ka mundësi interesante për ju. Ndryshime të ndryshme po ndodhin në sferën tuaj profesionale dhe së shpejti do të filloni të shihni përfitimet e para.